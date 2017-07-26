Элитные напитки. Почему представители крупного бизнеса увлеклись производством изысканного алкоголя

Проекты, зародившиеся в качестве хобби, зачастую оказываются более успешными в коммерческом плане, чем у профессионально работающих в алкогольном бизнесе людей

Вина главы набсовета Киевэнерго Ивана Плачкова можно найти в любом крупном супермаркете. Пивной бар девелопера Василия Микулина Lisopylka, где наливают сваренное на его же мини-пивоварне пиво Varvar, давно стал излюб­ленным местом отдыха многих киевлян. А сидр и кальвадос, вручную сделанные владельцем нефтегазового консалтингового центра "Ньюфолк" Андреем Закревским, приходится заказывать заранее.

Удачливые предприниматели и топ-менеджеры в дополнение к основной работе часто стремятся организовать маленькое дело "для души". Отличительная черта успешных людей — крайне бережное отношение к имеющимся в их распоряжении ресурсам. Поэтому они всегда стремятся "капитализировать" знания, некогда приобретённые в качестве хобби.

Почему наши герои в своё время решили заняться именно производством элитного алкоголя, понять несложно. Сейчас во всём мире востребованы качественные напитки и продукты питания и заниматься их производством статусно и модно. "Раньше престижно было хвастаться очередной машиной и яхтой, а сегодня — собственным вином и натуральными йогуртами", — поясняет тренд директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Раньше престижно было хвастаться очередной машиной и яхтой, а сегодня — собственным вином" Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко о причинах увлечения предпринимателей и топ-менеджеров производством элитных напитков

Самое интересное, что проекты, зародившиеся в качестве хобби, зачастую оказываются более успешными в коммерческом плане, чем у профессионально работающих в алкогольном бизнесе людей. Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак связывает это с наличием у дилетантов свободных средств, хороших контактов, а также с их высокой осведомлённостью в нюансах построения бизнеса.

Такие тенденции прослеживаются во всём мире. Но есть и украинская специфика. Как поясняет Ярмак, вкладывать деньги в отечественный агросектор выгодно. Это единственная отрасль экономики страны, которая развивается даже в кризисные годы. И многие бизнесмены это уже оценили. "Когда я работал консультантом в Украине, за год консультировал как минимум несколько десятков депутатов и чиновников по поводу инвестиций в сельское хозяйство. Меня и сегодня спрашивают по этому поводу люди из самых разных секторов", — говорит он.

Так что пару лет спустя основным местом неформальных встреч украинских элит вполне могут стать не дорогие рестораны, а виноградники и козьи фермы. Пока же Фокус решил разобраться, как основанные "для души" нишевые бизнесы перерастают в успешные проекты.

Место славы

Основатель торговой марки "Швейкив" Андрей Закревский называет свой проект социальным start up. Он не только одним из первых в Украине освоил рецептуру производства натурального сидра и кальвадоса, но благодаря этому намерен возродить жизнь в умирающем селе в Тернопольской области.

Владелец нефтегазового консалтингового центра "Ньюфолк" Андрей Закревский одним из первых в Украине освоил рецептуры натурального сидра и кальвадоса

Женившись, бизнесмен решил приобрести для своей семьи деревенский дом в Тернопольской области, откуда родом его супруга. Выбор пал на село Швейкив Монастырисского района, где Закревский приобрёл 25 соток земли. Предпринимателя поразила история этого ныне забытого богом и людьми посёлка в 85 км от областного центра.

Швейкив — одно из старейших поселений Галиции. Триста лет назад, когда нынешнее село было процветающим городом с магдебургским правом, его предместья славились садами и виноградниками по всей Речи Посполитой. А в эпоху Австро-Венгрии в окрестностях города выращивали лучший в империи табак. Когда после Первой мировой войны Южное Подолье вернулось к Польше, туда ходили из Варшавы поезда-экспрессы. Благодаря тёплому микроклимату долина Днестра считалась южным курортом.

После прихода советской власти от цветущих садов и виноградников ничего не осталось. Но хотя бы климат большевикам испортить не удалось. Монастырисский терруар — одно из наиболее подходящих для виноградарства в стране мест.

Закревский изначально думал заниматься именно этим видом бизнеса. Но выращивание винограда — дело дорогостоящее. Как объясняет предприниматель, нужно вложить около $12–15 тыс. в гектар, и только через восемь лет куст начнёт приносить владельцу 1,3 тыс. грн прибыли в год. Поэтому Закревский решил начать с яблок.

Четыре года назад на месте пустующих земель он разбил фруктовый сад. Первоначальные инвестиции составили всего $3,5 тыс., но на сегодня Закревский вложил в бизнес в общей сложности $50 тыс.

Основная миссия бизнеса Закревского — на собственном примере показать односельчанам, что перерабатывать выращенные ягоды и фрукты гораздо выгоднее, чем просто продавать сырьё

Его садами занято 20 га, на которых растёт 9 тыс. плодовых деревьев — это всё огороды местных жителей либо пастбища, которые бизнесмен использует на условиях совместной деятельности. Связываться с сельхозпаями Закревский не хочет — пока в Украине нет цивилизованного рынка земли, на его взгляд, развивать бизнес на таких участках небезо­пасно.

Впоследствии идеей Закревского выращивать яблоки и делать из них сидр и кальвадос заинтересовались его бизнес-партнёр по нефтегазовому консалтингу Эдуард Беляев и местный житель Владимир Безущак. Первый сейчас отвечает за финансы и логистику, второй — за производство. Всего же развивать идею стартапа помогают около 10 человек.

Продукция ТМ "Швейкив" популярна. В прошлом году Закревский за день продал весь объём имеющегося сидра, около 5 тонн. Он говорит, что мог бы развивать дело и дальше, но сейчас бизнес приостановился из-за бюрократии. Предприниматели не могут получить лицензию на производство виноградного и плодово-ягодного вина, хотя документы уже подавали дважды. Дважды ГФС отклоняла заявку, мотивируя это тем, что у предприятия нет лицензионного склада для хранения спирта, который в производстве не используется. "Сейчас мы решили в третий раз подавать на лицензию. Опять направили письма, к которым добавили выводы лабораторий о том, что наша продукция отвечает стандартам, не предусматривающим использование спирта при производстве. А именно это подлежит лицензированию", — рассказывает Андрей Закревский.

Если в ближайшее время предприниматели не получат лицензию, более половины урожая им придётся раздать или продать за копейки. После чего Закревский намерен судиться с чиновниками.

Впрочем, несмотря на проблемы с киевскими фискалами, предприниматели не опускают руки. Их мечта — всё же заняться выращиванием и переработкой винограда. "Через 25 лет здесь будут виноградники. Наша цель — виноград. Он даёт 25 тонн сырья с гектара, из него вы сделаете 10 тонн вина. Думаете, хоть за $1 вы сможете продать бутылку авторского вина?", — говорит Закревский.

Впрочем, как уверяет предприниматель, в его деле главное не прибыль. Основная миссия бизнеса — на собственном примере показать односельчанам, что перерабатывать выращенные ягоды и фрукты гораздо выгоднее, чем просто продавать сырьё. Если Закревскому это удастся, Швейкив вернёт себе былую славу.

Энергия солнца

Глава набсовета Киевэнерго Иван Плачков разъезжает по виноградникам на видавшем виды "гелендвагене" и собственноручно собирает виноград.

Глава набсовета Киевэнерго Иван Плачков

в Придунайской Бессарабии делает изысканные вина

Идея производить вино пришла Плачкову в 2005 году, когда он возглавлял Министерство энергетики. Первоначально чиновник рассматривал "Колонист" как социальный проект, который не только возродит сёла его родной Бессарабии, но и докажет европейцам, что в Украине можно делать вина, которые оценят во Франции и Великобритании. Но в итоге виноделие превратилось в главный бизнес бывшего чиновника, а "Колонист" в последние годы стал узнаваемым брендом как в Украине, так и за рубежом.

"Когда я занимался только энергетикой, у меня был очень узкий спектр общения. А сейчас для меня мир "взорвался". Появилось много друзей, потому что вино — это объе­диняющая философия", — поясняет менеджер мотив кардинально расширить сферу деятельности.

Семья Плачковых решила создать производство вина с чистого листа, по европейским стандартам. Супруги посадили 2,5 га виноградников, потом ещё 10 га. После этого начали закупать оборудование. Стартовые инвестиции в бизнес, по словам Плачкова, составили $100 тыс. За эти деньги получилось произвести первую партию вина в 10–15 тыс. бутылок. Им стал полусухой рислинг. Его разливали вручную, так как ещё не купили автоматизированную линию розлива. "Первый блин" у Плачкова получился не комом. Рислинг до сих пор остаётся одним из самых знаковых вин его винодельни.

Сегодня в хозяйстве у Плачкова 35 га виноградников, произрастающих на взятой у государства в аренду на 49 лет земле. А производительность винодельни выросла до 180 тыс. бутылок в год. Средняя цена вина в рознице — 120 грн за бутылку.

В ближайших планах винодела — увеличение объёмов производства до 300 тыс. бутылок вина в год, а также расширение ассортимента, в частности доли выдержанных вин

Добиться высокого качества вин Плачкову во многом помогло понимание того, что развитие винодельни как бизнеса требует привлечения профессионалов. Ещё на старте он привлёк в качестве консультантов немецких виноделов из Мозельского региона. Они помогли реализовать винодельческий потенциал села Криничное Болградского ра­йона Одесской области, где расположена винодельня, и дали рекомендации по созданию винного производства. В 2007 году к "Колонисту" присоединился и энолог из Бордо Оливье Дога.

"Наш проект состоит из пяти философий: мы производим честное вино; делаем вино для всех, как для себя; наше вино должно быть желанным; мы хотим, чтобы оно стало частью судьбы его почитателей; мы его не распродаём", — любит повторять Плачков.

Правильно сформулированная миссия компании в сочетании с грамотной маркетинговой стратегией поспособствовали тому, что вина "Колониста" быстро стали одной из визитных карточек страны. Плачков добился того, что его вина, изготовленные из выведенных украинскими селекционерами сортов винограда "Одесский чёрный" и "Сухолиманский", стали подавать на официальных приёмах в МИДе и посольствах. А греко-католическая церковь использует вина "Колониста" во время литургии, что также весьма неплохой репутационный ход.

В этом году экс-министр значительно расширил маркетинговую активность. Весной он провёл в Киеве фестиваль дунайской селёдки, призванный популяризовать продукцию, произведённую в украинской Бессарабии.

В ближайших планах винодела — увеличение объёмов производства до 300 тыс. бутылок вина в год, а также расширение ассортимента, в частности доли выдержанных вин. Также "Колонист" намерен наладить производство бальзамического уксуса и развивать собственную дистрибуцию.

То есть Плачкову действительно удалось сделать в Бессарабских степях достойное вино. Теперь он надеется, что его пример станет стимулом для развития всего региона.

Донецкие варвары

Коллеги называют основателя компании Beer Craft (бренды Lisopylka, Varvar, Syndicate Beer&Grill, Mondo Brewing) Василия Микулина одним из основоположников крафтового пивоварения страны. При этом Микулин пришёл в алкогольный бизнес совершенно случайно. Можно сказать, что пивоварение — это побочный продукт успешных девелоперских проектов донецкого предпринимателя.

Девелопер Василий Микулин стал одним

из основателей крафтового пивоварения страны

"Когда в середине 2000-х мы начали заниматься девелоперским бизнесом, у меня появилось много свободного времени. У нас уже работали управляющие, поэтому непосредственно операционной работы особенно не было. Вот и захотелось сделать проект, в котором я буду руководить процессом от начала до конца", — вспоминает Василий Микулин.

Когда в 2008–2009 годах на рынке недвижимости разразился кризис и один из принадлежащих Микулину и его партнёрам объектов в Донецке остался без арендаторов, бизнесмен предложил своим партнёрам открыть большой пивной ресторан, в котором будут варить пиво на собственной пивоварне. Однако партнёров Микулина эта идея не воодушевила. Тогда он начал развивать этот бизнес сам.

Микулин стал интересоваться пивными проектами, посмотрел, как варят ремесленное пиво в Европе, нашёл производителей оборудования. По рекомендации коллег познакомился и пригласил в проект главного пивовара. Им стал Дмитрий Некрасов. На тот момент он развивал собственный проект, но в итоге согласился сотрудничать. Так в декабре 2009 года появилась "Юзовская пивоварня" — ресторан на 600 мест с террасой.

Бизнесмен не скрывает, что когда он открывал ресторан, знаний в HoReCa-бизнесе у него не было. Конечно, опыт управления бизнесом в целом пригодился, но учиться управлять персоналом и работать в сфере услуг пришлось с нуля.

$1 тыс. за 1 кв. м составляют инвестиции в пивной бар приличного уровня

Когда Донецк заняли боевики, Микулин вынужден был покинуть город. А развивать проекты в других регионах оказалось не ко времени. В результате пивной бизнес вышел для предпринимателя на первый план. Он переехал в Киев и нашёл помещение под небольшую пивоварню, расположенное в промзоне на столичном Радужном массиве. Это место впоследствии стало баром Lisopylka, успевшим стать культовым местом для многих киевлян.

"Поскольку ресурсов практически не имелось, это был скорее гаражный проект. Экономили на всём. Даже оборудование делали сами", — вспоминает бизнесмен.

Но, как уже говорилось, благодаря оригинальному дизайну и широкому ассортименту вкусного пива, Lisopylka оказалась более чем успешной. Василий Микулин начал подумывать о переходе на более серьёзный уровень. Прошлый год он посвятил усовершенствованию технологий, расширению помещений под индустриальную пивоварню, созданию собственной лаборатории и прохождению многочисленных аттестаций. В итоге производственные мощности Varvar вышли на мощность до 120 тонн пива в месяц. По масштабам крафтовых пивоварен — вполне прилично.

В этом году пиво Микулина начало завоёвывать и розничный рынок. Сейчас продукцию ТМ Varvar можно купить в Good Wine, Fozzy и "Сильпо". А в июне первая партия напитка отправилась в Австрию.

Естественно, не всё шло гладко. После признания пива крепким алкогольным напитком компания приобрела за 500 тыс. грн лицензию на оптовую торговлю алкоголем. А спустя время её стоимость упала до 30 тыс. грн.

Сейчас Микулин занят развитием сети баров Varvar. Первый из них в мае этого года открылся в центре Киева. Бизнесмен присматривает новые площадки для ресторанов в столице, а также ищет партнёров для развития бизнеса в регионах. В первую очередь во Львове, Харькове и Одессе.

Крафтовое пивоварение — достаточно затратный бизнес. К примеру, инвестиции в пристойный пивбар составляют около $1 тыс. за кв. м площади. Как поясняет Микулин, на сверхприбыли в этом бизнесе рассчитывать не стоит. Он ещё не окупил инвестиции, вложенные в проекты. Вся прибыль уходит на развитие. Тем не менее бросать пивоварение предприниматель не намерен. Ведь пиво стало для него не банальным способом заработка, а реализацией мечты.