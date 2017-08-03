Приватизацию Центрэнерго перенесли на 2018 год

В следующем году на продажу выставят шесть облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует приватизировать госкомпанию "Центрэнерго" в 2018 году, хотя в плане приоритетных действий правительства продажа предприятия была запланирована на 2-3 квартал текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

Кроме того, в следующем году планируется и продажа шести облэнерго.

"Речь идет о Центрэнерго, Харьковоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Запорожьеоблэнерго и Тернопольоблэнерго. Это объекты, которые мы хотим продать в следующем году", - говорится в сообщении.

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Подготовкой и поддержкой приватизации указанных объектов энергетического сектора будет заниматься консалтинговая компания Deloitte.

Напомним, Кабинет министров Украины намерен оставить в государственной собственности 15 особо важных предприятий, а также 363 объекта госсобственности, которые обеспечивают выполнение государством своих функций, выставив на продажу при этом 893 госактива.