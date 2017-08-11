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Рева рассказал, как планируют стабилизировать Пенсионный фонд

Рева рассказал, как планируют стабилизировать Пенсионный фонд
Андрей Рева / Фото из открытых источников

Расходы пенсионной системы будут приведены в соответствие с ее доходами за счет увеличения собственных поступлений в ПФУ

11.08.17 202
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Пенсионная реформа предусматривает введение таких социальных параметров солидарной системы пенсионного обеспечения, которые стабилизируют ПФУ, создадут условия для преодоления его дефицитности и установят прямую зависимость размера пенсий от экономических показателей. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"Пенсионная реформа приведет расходы пенсионной системы в соответствие с ее доходами, за счет существенного увеличения собственных поступлений в Пенсионный фонд", - заявил Рева.

Он акцентировал внимание на том, что такой подход должен гарантировать постоянное увеличение размера пенсионного обеспечения в соответствии с ростом экономических показателей и ликвидирует влияние политического фактора на благосостояние пенсионеров.

"Пересмотр пенсионного обеспечения будет происходить не эпизодически, раз в пять или раз в десять лет, а ежегодно – в соответствии с формулой расчета, которая заложена в проект реформы. Таким образом, создается модель, при которой материальное положение пенсионера не будет зависеть от доброй воли высокопоставленных должностных лиц", – отметил министр социальной политики.

Кроме того, по словам министра, проект закона о пенсионной реформе предусматривает перенос повышения социальных стандартов с декабря 2017 года на октябрь, что позволит пересмотреть размер пенсий дополнительно трем миллионам пенсионеров.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой Украины 13 июля 2017 года в первом чтении.

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