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Главная » Деньги » Стоимость Bitcoin превысила $4000

Стоимость Bitcoin превысила $4000

Стоимость Bitcoin превысила $4000
Фото: xakep.ru

За сутки виртуальная валюта подорожала более чем на 10%

13.08.17 11
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В воскресенье, 13 августа, классический вариант криптовалюты биткоин установил новый рекорд стоимости - она перевалила за $4000.

По состоянию на 14:45 один биткоин стоил $4083.

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на Coindesk.

За сутки "Биткоин" подорожал более чем на 10%.

12 августа стоимость всего на несколько часов превысила $4000, но после - обвалилась до $3800.

В воскресенье биткоин установил для себя новую верхнюю планку – более $4100.

Общая капитализация криптовалюты составляет $67,1 млрд.

Напомним, НБУ собрался определить правовой статус биткоинов в Украине.

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