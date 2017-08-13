Стоимость Bitcoin превысила $4000

В воскресенье, 13 августа, классический вариант криптовалюты биткоин установил новый рекорд стоимости - она перевалила за $4000.
По состоянию на 14:45 один биткоин стоил $4083.
Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на Coindesk.
За сутки "Биткоин" подорожал более чем на 10%.
12 августа стоимость всего на несколько часов превысила $4000, но после - обвалилась до $3800.
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В воскресенье биткоин установил для себя новую верхнюю планку – более $4100.
Общая капитализация криптовалюты составляет $67,1 млрд.
Напомним, НБУ собрался определить правовой статус биткоинов в Украине.