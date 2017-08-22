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Главная » Деньги » Слишком много едите. В 2017 году в Киеве открылось рекордное количество ресторанов
Слишком много едите. В 2017 году в Киеве открылось рекордное количество ресторанов
Фото: Getty Images

Слишком много едите. В 2017 году в Киеве открылось рекордное количество ресторанов

 

Ресторанный бизнес столицы небывало активен. Лишь за три летних месяца в Киеве открылось около 20 новых ресторанов, половина из которых в центре города

Елена Романюк - 22.08.17 1840
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По прогнозам директора компании «Ресторанный консалтинг» Ольги Насоновой, в 2017 году в столице откроется 100–120 новых ресторанов. Приблизительно столько же открылось за весь прошлый год. Подобные темпы роста впечатляют — заведений в столице сейчас больше, чем в благополучном 2012 году. 

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Эксперты называют несколько причин столь активного открытия заведений общественного питания. Во-первых, летом запускают проекты, реализация которых началась 4–6 месяцев назад, но по каким-то причинам не успела завершиться. Либо же рестораторы специально открывают заведения не в сезон, чтобы, так сказать, потренироваться «на кошках». «Некоторые владельцы ресторанов намеренно открывают свои заведения летом, перед пиковыми сентябрём–октябрём. В этот период в городе затишье, что позволяет рестораторам в спокойном режиме подготовиться к сезону, отработать все моменты, найти и исправить ошибки», — рассказал Фокусу сооснователь компании MaFin Сonsulting Владимир Григори.

По прогнозам директора компании «Ресторанный консалтинг» Ольги Насоновой, в 2017 году в столице откроется 100–120 новых ресторанов

Вторая причина столь динамичного развития ресторанного бизнеса — растущий спрос. Эти два фактора помогли рынку восстановиться после Революции достоинства и выйти на показатели пикового 2012 года.

Напомним, по данным «Ресторанного консалтинга», в 2016 году в Киеве появилось 125 ресторанов. Причём впервые после начала кризиса рестораторы стали запускать крупные проекты — рестораны площадью около 700–1000 кв. м на 200–300 посадочных мест. Инвестиции в такие проекты составили в среднем $1 тыс. на кв. м «под ключ» (в том числе стоимость аренды помещения, создание интерьера и пр.).

Среди самых известных ресторанов, открывшихся в прошлом году, можно назвать заведения одесского ресторатора Савелия Либкина «Компот», «Рыба в огне» и принадлежащие владельцам популярной сети Mafia, чете Сердюков, «Игра с огнём» и BAO на Печерске. Несколько новых проектов реализовал и владелец «Семьи ресторанов Димы Борисова», столичный ресторатор Дмитрий Борисов. Среди них — Ronin, «Остання барикада», также открывшиеся несколько позже заведения «Ватра», «Канапка Бар», «Бессарабия» и Chicken Kyiv.

«К рестораторам пришло посткризисное желание что-то делать, создавать, выбираться из глубокого ила дна экономики», — объясняет оживление на рынке Дмитрий Борисов.

На пути в Азию

Правда, небольшая корректировка в развитии рыка в этом году всё же произошла. Например, летом рестораторы открывали в основном не большие дорогостоящие проекты, а рестораны среднего уровня размером около 300 кв. м. Средний чек в таких заведениях, по словам Григори, составляет сегодня 300–400 грн. Инвестиции — $700–1000 за кв. м.

Изменился и тренд в кухнях. Вместо европейских и грузинских ресторанов в Киеве всё чаще открывают рестораны с азиатской едой. «Украина пошла не в Европу, а в Азию. Сейчас всё больше заведений с тайской, китайской, корейской, вьетнамской кухней. Очень многие рестораны просто вводят азиатское меню или хотя бы привносят в него соответствующие нотки в виде азиатских соусов, специй и прочего», — говорит Насонова.

«Летом рестораторы открывали в основном не большие дорогостоящие проекты, а рестораны среднего уровня. Средний чек в таких заведениях составляет сегодня 300–400 грн»

По её словам, сегодня подобному тренду следует весь мир. Люди ассоциируют азиатскую кухню со здоровой едой и здоровым образом жизни, поскольку в ней используют большое количество овощей и морепродуктов.

По словам Насоновой, лишь этим летом в Киеве открылось около пяти азиатских ресторанов, среди которых уже завоевавшие популярность заведения вьетнамской кухни Pho.Kiev, PostEat и «Чанг», а также ресторан паназиатской кухни Kin Kao.

Естественно, использование экзотических продуктов предусматривает не дешёвое меню. Любопытно, что некоторые из азиатских ресторанов даже выращивают подходящую зелень на отдельных фермах. Но вот заменить импортные морепродукты отечественным сырьём сложно.

Впрочем, даже рестораны, работающие на локальных продуктах, с начала года также повысили цены в среднем на 20–30%. И сейчас даже салат в киевском ресторане среднего уровня стоит около 100–130 грн.

Ресторанный копипаст

Эксперты прогнозируют, что летние тренды удержатся на столичном ресторанном рынке до конца года. «Думаю, как всегда, последователи будут бежать и копировать лидеров рынка, первооткрывателей. Вероятнее всего, на рынке появится ещё несколько азиатских форматов, а также грузинских и, очень надеюсь, украинских ресторанов», — отмечает Борисов.

Также, по словам Насоновой, продолжат развиваться и ресторанные сети. Главное, чтобы под новые рестораны находились подходящие площадки. А таких в Киеве, по её наблюдениям, становится всё меньше.

Несмотря на обвинения министра социальной политики Андрея Ревы в том, что украинцы тратят непозволительно много денег на еду, открытие большого количества новых заведений — позитивный тренд. Он доказывает, что более чем скромные показатели роста благосостояния украинцев, которые приводит официальная статистика, далеки от реальности. В действительности экономика восстанавливается быстрее, хотя её большая часть остаётся в тени.

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