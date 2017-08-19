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Банкам разрешили списывать безнадежные кредиты

Банкам разрешили списывать безнадежные кредиты
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Фискальная служба дала добро

19.08.17 67
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Государственная фискальная служба разрешила банкам списывать безнадежные кредиты без налоговых последствий.

Об этом сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины.

"Государственная фискальная служба отозвала свое письмо от 8 февраля 2017 года, которым устанавливалось, что задолженность признается безнадежной только в части сумм долга свыше 360 дней. Т.е., если задолженность существует только по телу кредита, а по начисленным процентам отсутствует, для целей налогообложения признается только задолженность по телу кредита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этому способствовала позиция Минфина, сформулированная в ответе на обращение Независимой ассоциации банков Украины.

В частности, в ассоциации банков Украины отмечают, что ранее Министерство финансов в своем письме в адрес НАБУ согласилось, что согласно подпункту 14.1.11 пункта 14.1 статьи 14 Налогового Кодекса Украины к безнадежной задолженности банками относится задолженность по финансовому кредиту, по которому просрочено свыше 360 дней погашение части долга. 

Т.е., если задолженность по телу кредита просрочена свыше 360 дней, а по сумме начисленных процентов такая задолженность отсутствует, то безнадежным для целей налогообложения признается весь кредит, что включает как задолженность по основному долгу, так и задолженность по начисленным процентам.

"Банки наконец-то дождались закрытия одного из многих проблемных вопросов, с которыми сталкивается банковская система при трактовке норм Налогового кодекса Украины Фискальной службой", - добавили в Независимой ассоциации банков Украины.

Напомним, в оккупированном Крыму подготовили закон, освобождающий крымчан и местные компании от уплаты долгов по украинским кредитам на сумму до 5 млн руб. и дающий беспрецедентные льготы при погашении долгов на большие суммы.

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