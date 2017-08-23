Цены на арбузы в Украине достигли исторического максимума

В августе цены на арбузы в Украине выросли до 4-4,5 грн/кг, что является рекордным показателем для конца августа за всю историю независимости страны.

Об этом сообщает аналитический проект "АПК-Информ: овощи и фрукты".

"Так, на данный момент украинские фермеры уже предлагают арбуз высокого качества по 4-4,5 грн/кг (0,13-0,15 евро/кг), цены на некондиционную продукцию стартуют от 2,5 грн/кг (0,08 евро/кг). Таким образом, только с начала текущей недели эта продукция на рынке Украины подорожала в 1,6-1,7 раза", - сообщают аналитики проекта.

В сообщении добавляют, что сегодняшние цены на арбузы в украинских хозяйствах в среднем в 6,3 раза выше, чем в конце августа прошлого года. Ранее рекордным показателем считались цены августа 2014 года - 2,3 грн/кг.

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Рост цен в этом году объясняется значительным сокращением урожая арбузов в Украине из-за аномального повышения температуры воздуха в середине лета.

Аналитики проекта подчеркнули, что высокие цены влияют на снижение спроса на внутреннем рынке и уменьшение экспорта арбузов в целом.