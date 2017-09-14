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Главная » Деньги » Кубив: "План Маршалла" для Украины рассчитан на 10 лет

Кубив: "План Маршалла" для Украины рассчитан на 10 лет

Кубив: "План Маршалла" для Украины рассчитан на 10 лет
Степан Кубив / Фото: facebook.com/kryukova

Проект предусматривает ежегодные инвестиции в размере не менее 5 млрд долларов

14.09.17 578
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"План Маршалла" для Украины рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе предусматривает ежегодные инвестиции в размере не менее $5 млрд в год.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив после встречи с экс-премьером Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом, передает Интерфакс-Украина.

"Мы согласовали приоритеты деятельности, которые ложатся в плоскость инфраструктурных проектов, энергоэффективности, цифровой экономики через призму малого бизнеса", - сказал он.

Кубилюс, который является соавтором "Плана Маршалла" для Украины, отметил, что при условии получения Украиной ежегодных инвестиций в сумме $5 млрд рост ее экономики составит 6-8% ВВП.

Ранее экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс сообщил, что "План Маршалла" для Украины будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре.

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