Курс биткоина продолжает падать

Утром 14 сентября после сообщений о том, что базирующаяся в Шанхае Bitcoin-биржа BTCC прекратит свои внутренние торговые операции с 30 сентября, курс обмена биткоин – доллар США упал до нового четырехнедельного минимума – $3 413 за один биткоин. Об этом сообщает Сoindesk.com.
По данным CoinMarketCap, Bitcoin упал в цене на 11% за последние 24 часа.
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Напомним, 13 сентября курс Bitcoin опустился ниже $4 тыс., достигнув трехнедельного минимума, и составил $3965.
Накануне вечером, 12 сентября, криптовалюта торговалась на уровне $4182. Сообщалось, что падение курса составило порядка 5%.
Таким образом, стоимость Bitcoin упала до почти месячного минимума.
При этом 2 сентября 2017 года курс криптовалюты Bitcoin в ходе торгов достиг нового исторического максимума в $5 тыс.