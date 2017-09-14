Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Курс биткоина продолжает падать

Курс биткоина продолжает падать

Курс биткоина продолжает падать
Биткоин / Фото из открытых источников

Стоимость криптовалюты упала до нового четырехнедельного минимума

14.09.17 732
100

Утром 14 сентября после сообщений о том, что базирующаяся в Шанхае Bitcoin-биржа BTCC прекратит свои внутренние торговые операции с 30 сентября, курс обмена биткоин – доллар США упал до нового четырехнедельного минимума – $3 413 за один биткоин. Об этом сообщает Сoindesk.com.

По данным CoinMarketCap, Bitcoin упал в цене на 11% за последние 24 часа.

Напомним, 13 сентября курс Bitcoin опустился ниже $4 тыс., достигнув трехнедельного минимума, и составил $3965.

Накануне вечером, 12 сентября, криптовалюта торговалась на уровне $4182. Сообщалось, что падение курса составило порядка 5%.

Таким образом, стоимость Bitcoin упала до почти месячного минимума.

При этом 2 сентября 2017 года курс криптовалюты Bitcoin в ходе торгов достиг нового исторического максимума в $5 тыс.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничествомШвейцарцам разрешили платить налоги биткоинамиВ БРИКС хотят отказаться от доллара

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11807
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12299
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4964
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3887
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3424
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9103
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1275
  1. Арестованы офис "1+1" и здание завода "Биола" 4234 / 4676
  2. Кортеж Саакашвили у Черновцов остановила патрульная полиция 3653 / 4047
  3. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 2611 / 3636
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2165 / 24413
  5. Цукерберг за день заработал больше, чем МВФ дает Украине 1942 / 2168
  6. Новые iPhone – три богатыря. Какие гаджеты предложила Apple 1739 / 1861
  7. Методику расчета цены на газ могут изменить 1733 / 1927
  1. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 23 / 3636
  2. Нобель мира. Могут ли Путин и Порошенко претендовать на самую неоднозначную премию 13 / 1068
  3. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 8 / 1194
  4. Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо 8 / 3926
  5. Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством 8 / 1495
  6. Ученые научились выращивать костную ткань 7 / 1742
  7. Порошенко и Саакашвили. Кумовья бранятся - только тешатся 6 / 651
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.