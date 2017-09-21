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Мы их теряем. Почему экспаты покинули Нафтогаз
Фото: УНИАН

Мы их теряем. Почему экспаты покинули Нафтогаз

Экспаты возмущены тем, что правительство не приняло никаких мер для решения проблемы с задолженностью облгазов и теплокоммунэнерго

Антонина Бажан - 21.09.17 22
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19 сентября о решении покинуть наблюдательный совет Нафтогаза заявили два независимых директора — Пол Уорвик и Маркус Ричардс. Причиной своего решения менеджеры называют длительное игнорирование правительством реформ корпоративного управления госкомпании. Незадолго до этого набсовет покинул третий независимый директор — Чарльз Проктор. Стоит отметить, что главе Нафтогаза Андрею Коболеву стоило немалых усилий привлечь для наблюдения над госкомпанией менеджеров такого уровня. К примеру, Пол Уорвик ранее управлял активами мирового нефтедобывающего гиганта ConocoPhillips стоимостью более $6 млрд. А Маркус Ричардс занимал пост вице-президента British Petroleum Group.

На что жалуемся?

Первые претензии к Кабмину иностранцы стали озвучивать ещё в апреле этого года. Они уведомили вице-премьера Владимира Кистиона о намерении покинуть наблюдательный совет Нафтогаза. В своём письме к чиновнику они указали, что "существенно обеспокоены" действиями правительства по реформированию корпоративного управления структуры, а точнее — их отсутствием. Равно как и тем, что правительство не решает вопрос кризиса неплатежей за поставленный госкомпанией газ, а это негативно влияет на ликвидность Нафтогаза. Независимые директора подчеркнули, что кризис вызван действиями, за которые отвечает Кабмин.

Попросту говоря, экспаты возмущались тем, что правительство не принимало никаких мер для решения проблемы с задолженностью облгазов и теплокоммунэнерго, которые по состоянию на 12 сентября 2017 года должны Нафтогазу 29 млрд грн. Также независимые директора выразили опасения по поводу того, что реакция правительства на отстранение Андреем Коболевым в марте этого года с поста главы Укртрансгаза Игоря Прокопива (его тут же назначили заместителем министра энергетики) может говорить о том, что вопрос кадровых назначений в Нафтогазе политизирован.

В апреле правительству всё же удалось договориться с менеджерами-экспатами и те согласились на переизбрание в новый набсовет. Однако в этот раз, принимая решение об уходе, которое Андрей Коболев назвал окончательным, иностранцы, помимо затягивания реформы корпоративного управления, аргументировали своё решение вмешательством правительства в деятельность дочерних предприятий Нафтогаза — Укртрансгаз и Укргаздобычу. В частности, в решения по назначению главы правления одной из компаний, а также в планы по анбандлингу Нафтогаза (то есть разделению монополиста на несколько структур, каждая из которых занимается лишь одним видом деятельности  — либо торговлей газом, либо его транспортировкой).

Газ на тормоз. Уход независимых директоров снижает транзитный потенциал украинской ГТС после окончания контракта с Газпромом

Что касается реформы корпоративного управления, то по информации, которую даёт сам Нафтогаз, её результатом должен стать полный выход компании из-под чьего бы то ни было политического влияния, и Кабмина в том числе. Для этого и нужен независимый набсовет. По словам Андрея Коболева, правительство вряд ли самостоятельно справится с управлением компанией. Поэтому без независимого набсовета Нафтогаз не сможет привлекать кредиты на покупку газа у Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Более того, будет провалена подготовка к анбандлингу, а также планы по наращиванию Укргаздобычей объёмов добычи украинского газа. Коболев подчеркнул, что, по мнению набсовета, реформа корпоративного управления сейчас приостановлена, а правительство не выполнило практически ни одного из апрельских обещаний.

Где же выход?

Среди причин, из-за которых сейчас может сорваться анбандлинг, Коболев называет подготовку законопроекта, призванного запретить приватизацию предприятия "Магистральные газопроводы Украины", которое заменит Укртрансгаз после анбандлинга. Подобные опасения высказывал и глава секретариата Энергетического сообщества Янез Копач в письме к вице-премьеру Кистиону. И Копач, и Коболев отмечают, что запрет на приватизацию сделает невозможным продажу акций "Магистральных газопроводов", а значит, и привлечение иностранного инвестора. В результате Украина может утратить шанс побороться за сохранение транзита российского газа после того, как в 2019 году закончится действующий контракт с Газпромом.

Однако нежелание продавать "Магистральные газопроводы" — не единственное препятствие, которое мешает прогрессу анбандлинга, а именно выделению газотранспортной системы Украины в отдельное юридическое лицо. Как поясняет директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, между рабочей группой Кабмина по анбандлингу, которую возглавляет Кистион, и топ-менеджментом Нафтогаза существуют принципиальные разногласия по поводу того, как именно проводить разделение госкомпании. "В рабочей группе считают, что Укртрансгаз уже сейчас может передавать имущество и дела "Магистральным газопроводам". А в Нафтогазе полагают, что перед этим надо очистить Укртрансгаз от непрофильных активов, а главное — решить спорные вопросы с судебными делами по претензиям Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа касательно 14 млрд кубометров газа, которые сейчас находятся в подземных хранилищах", — говорит Харченко.

В Нафтогазе полагают, что если этот груз проблем предложить в "нагрузку к трубе" иностранным инвесторам, которые способны убедить европейцев в надёжности украинской ГТС, ни один из них не согласится стать нашим компаньоном. Противники Коболева, напротив, утверждают, что процедуру анбандлинга затягивает именно Нафтогаз. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Также в Минэнерго считают, что Нафтогаз перетягивает на себя его функции по реформированию рынка газа.

Путей выхода из конфликта пока не видно. Уже после объявления об уходе всех иностранцев из наблюдательного совета Андрей Коболев сообщил, что СБУ заблокировала назначение нового главы Укртрансгаза — польского менеджера Павла Юзефа Станчака. Это означает, что вдобавок ко всем перечисленным проблемам оператор украинской ГТС остаётся без легитимного и полноправного руководителя. Такая ситуация может привести к катастрофическим последствиям для Украины как в экономическом, так и в политическом плане.

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