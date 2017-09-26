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Главная » Деньги » В парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы

В парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы

В парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы
Фото: ТСН

Выплаты увеличатся на 140 гривен

26.09.17 1331
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Минимальная гарантированная пенсия в Украине, в случае принятия пенсионной реформы Верховной Радой, увеличится на 11% и составит 1 452 гривны. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения со ссылкой на главу комитета Людмилу Денисову.

"Для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, с 1 октября выплаты увеличатся на 140 гривен, или на 11%", – сказала Денисова.

По ее словам, в случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы, с 1 октября для назначения и перерасчета пенсий будет применяться прожиточный минимум на 1 декабря 2017 года.

То есть, с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1 452 гривны, а не 1 312, как сейчас.

Денисова отметила, пенсионная реформа предусматривает предоставление гарантий для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, которые не имеют права на пенсию и получают сейчас 949 грн. Количество таких граждан на сегодня – около 1 млн человек. Размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1 373 гривны, сообщила Денисова.

Глава комитета также подчеркнула, что с 1 октября для 5,62 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн. Это произойдет в результате осовременивания или перерасчета пенсии с учетом показателя средней заработной платы за три последних года. Для 600 тыс. пенсионеров отменяется 15% ограничения выплаты пенсий. Для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет – отменяется уменьшение размера пенсий.

"Пенсия является объектом индексации. В реформе прописано, что с 2019 года индексация будет происходить автоматически. Не потребуется принимать отдельные решения правительства или Верховной Рады Украины: на 50% от роста потребительских цен и на 50% от роста средней заработной платы за один календарный год. А с 2021 – за три предыдущих календарных года", – сказала Денисова.

Напомним, по словам заместителя министра социальной политики Николая Шамбира, максимальная пенсия в Украине после принятия закона о пенсионной реформе останется на уровне 10 740 грн.

Верховная Рада 13 июля 2017 года приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, в рамках которой правительство планирует в октябре провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн для 9 млн пенсионеров, а также ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

21 сентября депутаты после неоднократного голосования за предложение председателя парламента Андрея Парубия работать без перерыва, до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ, так и не приняли это решение.

Премьер-министр Владимир Гройсман 22 сентября во время Часа вопросов к правительству призвал депутатов Верховной Рады рассмотреть и принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе – 3 октября.

Принятие пенсионной реформы является одним из условий ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, наряду с требованиями ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

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