Правительство подсчитало, сколько украинцы смогут экономить благодаря счетчикам тепла

Придомовые счетчики тепла будут устанавливать за счет теплоснабжающей компании.

При этом потребители, которые будут платить за тепло по счетчикам, смогут экономить от 150 до 180 грн ежемесячно во время отопительного сезона.

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил в интервью одному из телеканалов, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

По его словам, в дальнейшем средства снабжающей компании вернутся в течение пяти лет через тариф, в который они будут заложены. Расходы на каждую квартиру за установленный счетчик составят до 18 грн в месяц.

"Это важно как с точки зрения роста экономики, так и общественного развития. Украинцы начинают считать, сколько тепла они тратят и как его сэкономить", - отметил Зубко.

Он подчеркнул важность принятия закона о ЖКХ, который определяет права и ответственность потребителя и компании, предоставляющей услуги.

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Напомним, 22 июня Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается обязательная установка домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Основная цель закона - это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды с помощью счетчиков, что сделает невозможным перекладывание на население сверхнормативных потерь монополистов.