Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Правительство подсчитало, сколько украинцы смогут экономить благодаря счетчикам тепла

Правительство подсчитало, сколько украинцы смогут экономить благодаря счетчикам тепла

Правительство подсчитало, сколько украинцы смогут экономить благодаря счетчикам тепла
Фото: ukrafoto.com

Счетчики будут устанавливать за счет теплоснабжающих компаний

26.09.17 1037
100

Придомовые счетчики тепла будут устанавливать за счет теплоснабжающей компании.

При этом потребители, которые будут платить за тепло по счетчикам, смогут экономить от 150 до 180 грн ежемесячно во время отопительного сезона.

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил в интервью одному из телеканалов, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

По его словам, в дальнейшем средства снабжающей компании вернутся в течение пяти лет через тариф, в который они будут заложены. Расходы на каждую квартиру за установленный счетчик составят до 18 грн в месяц.

"Это важно как с точки зрения роста экономики, так и общественного развития. Украинцы начинают считать, сколько тепла они тратят и как его сэкономить", - отметил Зубко.

Он подчеркнул важность принятия закона о ЖКХ, который определяет права и ответственность потребителя и компании, предоставляющей услуги.

Напомним, 22 июня Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается обязательная установка домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Основная цель закона - это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды с помощью счетчиков, что сделает невозможным перекладывание на население сверхнормативных потерь монополистов.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Отопительный сезон в Украине может стартовать раньшеВ Украине стартует перерасчет "зимних" субсидийУкрзализныця работает в прибыль и при сегодняшних тарифах

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3167
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4821
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3399
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2516
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1560
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1607
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6358
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4742
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2271
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3080
  1. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 5228 / 5849
  2. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 2552 / 5752
  3. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2524 / 2759
  4. У Сакварелидзе хотят забрать украинское гражданство 2107 / 2276
  5. В Украине стартует перерасчет "зимних" субсидий 1784 / 1996
  6. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 1525 / 1690
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1514 / 41602
  8. На побережье Филиппин обнаружили неизвестное животное 1388 / 1512
  9. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 1252 / 1378
  10. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1222 / 1356
  1. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 32 / 5752
  2. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 15 / 1218
  3. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 10 / 5849
  4. Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду 6 / 434
  5. Российский омбудсмен: В ООН несправедливо и необъективно оценили состояние дел в Крыму 5 / 1043
  6. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 5 / 1378
  7. Европейские ученые отделили гомеопатию от медицины 5 / 501
  8. Искусство быть уместным. 8 идей осенних луков 5 / 1996
  9. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 5 / 3399
  10. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 4 / 1356
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.