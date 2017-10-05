Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о приведении бухгалтерского учета в Украине к стандартам Европейского Союза.

За принятие Закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (относительно усовершенствования некоторых положений)" проголосовали 253 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается привести нормы Закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" в соответствие с законодательством Европейского Союза, в частности с положениями Директивы ЕС №2013/34/ЕС, и усовершенствовать порядок применения Международных стандартов финансовой отчетности.

"Законопроектом предлагается ввести новые термины, в частности "расходы", "доходы", "отчетный период", "отчет о платежах в пользу государства" в части субъектов, которые подают этот отчет, "отчет об управлении", "собственный капитал", "таксономия финансовой отчетности" и "предприятия, представляющие общественный интерес", "чистый доход от реализации продукции", - цитирует пояснительную записку УНИАН.

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Также уточняется период сдачи промежуточной финансовой отчетности с целью обеспечения однозначности в определении периода.

Закон освобождает микро- и малые предприятия от предоставления отчета об управлении.

Уточняются требования по составлению финансовой отчетности по международным стандартам предприятиями, представляющим общественный интерес, и предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Законом предусмотрено усовершенствовать порядок предоставления и обнародования финансовой отчетности, предусмотрев ее представление предприятиями, применяющими МСФО, в едином электронном формате, а также обязав предприятия предоставлять копии финансовой отчетности по запросу юридических и физических лиц в соответствии с Законом "О доступе к публичной информации".