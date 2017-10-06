Потери Евросоюза от антироссийских санкций превысили 30 млрд евро

С 2014 года потери Евросоюза от антироссийских санкций превзошли 30 млрд евро.

Такие данные предоставил Австрийский институт экономических исследований (WIFO), на которые ссылаются европейские СМИ



С момента введения санкций поставки европейских товаров в Россию каждый год снижались по 16% ежегодно. До 40% этого снижения приходится на санкции, сказано в докладе.

Таким образом, РФ перестала быть четвертым по величине торговым партнером ЕС, переместившись на пятую позицию.

В 2013 году экспорт ЕС в Россию достиг 120 млрд евро, а в 2016-м рухнул до 72 млрд.

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В 2014-2016 годах поставки Евросоюза только из-за санкций снизились на 11%, или 30 млрд евро.



За этот период особенно сильно от ограничения торговли пострадали Кипр — экспорт в Россию упал на 35%, Греция (23%) и Хорватия (21%).

Отмечается, что страны ЕС в декабре планируют в очередной раз продлить ограничения против РФ.

Напомним, в Канаде появился свой "закон Магнитского".