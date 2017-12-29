Украинцы задолжали за коммуналку 27 миллиардов гривен

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги в ноябре достигла 27 млрд гривен (не учитывая оплату электроэнергии)
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2017 года увеличилась на 8,8% по сравнению с октябрем и составила 27,1 млрд грн (не учитывая оплату электроэнергии).
Расчеты проводились без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и зоны проведения АТО.
По информации Государственной службы статистики, в целом в ноябре украинцы уплатили за коммуналку 6,5 млрд гривен, что с учетом долгов, составило 70,6% от начисленной за месяц суммы.
В среднем начисления за жилищно-коммунальные услуги на владельца лицевого счета выросло, по сравнению с октябрем, на 58% и составляет 1270 гривен.
Напомним, в Украине повысили с нового года тарифы на холодную воду.