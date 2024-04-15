Могут ли судить украинцев за долги за коммунальные услуги: объяснение эксперта

По словам юриста Анастасии Цыбулько, если человек не в состоянии оплатить задолженность — он может подать заявление на реструктуризацию долга.

Related video

Принятое в январе постановление Кабмина позволяет отключать бытовых потребителей, которые систематически не платят платежки и, как следствие, накопили долги за коммунальные услуги. Юрист Gracers Law Firm Анастасия Цыбулько объяснила, имеют ли право привлекать украинцев к ответственности за неуплату коммунальных услуг, а также в каких случаях долг могут списать. Об этом пишет "24 канал".

По словам юриста, если лицо не будет в дальнейшем платить жилищно-коммунальные услуги, за такие действия будут предусмотрены штрафы и пеня. Кроме того, поставщик будет иметь право на прекращение поставки коммунальных услуг.

Также потребителю могут прекратить поставлять коммунальные услуги, при этом его должны за это предупредить не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

Является ли наличие коммунальных долгов основанием для вызова в суд

Законодательство позволяет взимать с потребителя задолженность за коммунальные услуги в судебном порядке. Однако это возможно только тогда, когда лицо отказалось от ее добровольной уплаты или заключило договор о реструктуризации.

"Сейчас возобновлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности", — рассказала Цыбулько.

Важно

"Не ждите пока вам отключат": украинцам объяснили, что делать с долгами за коммуналку

Также она отметила, что если человек не может сразу полностью оплатить задолженность, у него есть право подать поставщику услуг заявление о реструктуризации долга. Процесс погашения может быть растянут на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату оформления рассрочки.

Списание долгов за коммуналку — когда это возможно

Анастасия Цыбулько утверждает, что потребители могут подать заявление на списание задолженности. Однако такой сценарий возможен только в случае, когда компания, поставляющая услуги, обратится в суд о взыскании задолженности.

В случае, если суд решит стать на сторону потребителя, долги могут быть списаны гражданам, которые:

накопили задолженность за более чем трехлетний срок;

получили долги от предыдущих владельцев жилья;

имеют долги не в соответствии с площадью жилья;

были признаны банкротом в соответствии с судебным решением.

Юрист добавила, что хотя Министерство энергетики и Украинский институт будущего обнародовали различные заявления относительно минимальной суммы задолженности, стоит отметить, что законодательство официально не устанавливает никакой минимальной суммы долга. Поэтому складывается ситуация, что поставщик коммунальных услуг по своему усмотрению принимает решение о прекращении поставок услуг.

По словам Цыбулько, запрет отключать коммунальные услуги, начислять штрафы и пеню будет действовать только на временно оккупированных территориях и там, где проводятся боевые действия. Кроме того, запрет будет действовать в случае повреждения недвижимого имущества потребителя из-за боевых действий, а также если он об этом сообщит соответствующему исполнителю коммунальной услуги.

18 марта стало известно, что участники боевых действий могут тратить на жилищно-коммунальные услуги значительно меньше денег. Для этого они могут воспользоваться государственной льготой и получить скидку в размере 75%.

Также 6 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине перечисление стоимости целого ряда жилищно-коммунальных услуг будет происходить по новому механизму. Согласно ему потребители будут оплачивать только за качественно предоставленные услуги.