Украинцы могут оплачивать не всю коммуналку: что нужно знать

Как объяснили в Госпродпотребслужбе, потребители могут требовать перерасчета, если они недовольны качеством получаемых коммунальных услуг.

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Местные власти не раз призывали украинцев вовремя оплачивать коммунальные услуги во время полномасштабной войны с Россией. Однако при определенных обстоятельствах некоторые потребители могут игнорировать счета за коммуналку и даже потребовать перерасчет. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе на странице в социальной сети Facebook.

На каких основаниях потребитель может не платить за коммунальные услуги

Отмечается, что правительство изменило порядок осуществления перерасчета стоимости коммуналки. В некоторых случаях потребители могут вообще не платить за предоставленные услуги. Так, не оплачивать можно, если:

коммунальные услуги были предоставлены не в полном объеме;

коммунальные услуги совсем не предоставлялись;

коммунальные услуги не соответствовали определенным стандартам качества.

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Если потребитель заявляет об одном из указанных признаков, тогда он вправе потребовать, чтобы стоимость коммунальных услуг была пересчитана. Для этого нужно обратиться к регулятору с актом-претензией.

После этого поставщик проверит информацию, указанную потребителем. Если последний окажется прав, тогда регулятор обязан провести перерасчет в течение 30 дней, а потребитель получит компенсацию.

"Если требования потребителя будут удовлетворены, а претензии, изложенные в акте подтвердятся, тогда перерасчет осуществляется в течение одного месяца, начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований", – сказано в сообщении

За какие коммунальные услуги можно не платить

В Кабмине определили правила, нарушения которых со стороны коммунальных предприятий позволяет украинцам не платить за услуги и требовать компенсации:

был нарушен график вывоза бытовых отходов;

в доме температура воздуха ниже допустимой;

температура горячей воды и теплоносителя ниже нормы;

горячая и холодная вода в помещении ненадлежащего качества.

Кто чаще всего не платит за коммунальные услуги в Украине

По словам директора аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, серьезные долги за коммунальные услуги всегда накапливают жители двух районов в Киеве.

"Разговоры, что "богатые задолжали", соответствуют действительности на Печерске. Оказывается, Печерск в Киеве — самый большой должник. Люди просто купили квартиры, но там не живут. Для них сделать задолженность на год, а потом прийти и заплатить за два года вперед — это элементарно", — отметил он.

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