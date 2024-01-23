"Не ждите пока вам отключат": украинцам объяснили, что делать с долгами за коммуналку

По словам эксперта в сфере ЖКХ Кристины Ненно, украинцы с долгами за коммунальные услуги все равно могут избежать отключений, если выполнят одно условие.

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Те, украинцы, у которых нет объективной возможности платить за потребленные коммунальные услуги должны срочно обратиться к поставщикам электроэнергии или газа и предложить произвести реструктуризацию долга. Коммунальные предприятия, как правило, редко отказываются идти навстречу потребителю. Об этом рассказала в эфире телемарафона эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

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По ее словам, сейчас потребители в прифронтовой зоне лучше платят за жилищно-коммунальные услуги, в то время как на остальной территории страны украинцы, зачастую, игнорируют платежки, в том числе за электроэнергию.

"Не надо ждать пока отрежут поставки. Пожалуйста, обратитесь к поставщику этих услуг с предложением произвести реструктуризацию долга. Как правило, поставщики услуг идут навстречу в таких вопросах", — сказала Ненно.

Эксперт объяснила, что поставщики коммунальных услуг оценят объективную ситуацию и доходы человека или семьи.

"Например, вы не подпадаете под субсидию. Обращайтесь к поставщику услуг, вам оформят договор реструктуризации на год, на два, на три, смотря какая у вас сумма задолженности, какие у вас доходы, и вам никто ничего отключать не будет. Но не ждите пока вам отключат, потому что потом придется платить всю сумму долга и заново за подключение к сети", — отметила она.

Напомним, Кабинет министров 29 декабря 2023 года отменил мораторий на отключение света за неуплату. При этом мораторий все еще действует на оккупированных территорий и там, где ведутся боевые действия.

Как объяснил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, от моратория решили отказаться из-за возросших долгов, причем за коммунальные услуги часто не платят состоятельные украинцы.

Министр энергетики Герман Галущенко 22 января заявил, что сумма долга за свет достигает нескольких миллиардов гривен. Только в Киевской области потребители задолжали почти 2 миллиарда.

"Мы давно наблюдали за ситуацией. Действительно, с началом большой агрессии мы сразу приняли решение, которое обеспечило, что электроэнергию потребителям отключать не будут. Но сейчас мы увидели, что, к сожалению, начались злоупотребления этим мораторием", — сказал он.

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Тем временем директор аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко говорит, что украинцы задолжали за коммунальные услуги не такую большую сумму, как озвучивают разные чиновники. При этом самые большие — у жителей Печерского и Оболонского районов Киева.