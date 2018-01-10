Ахметов поднялся почти на 50 позиций в рейтинге богатейших людей планеты

Украинский олигарх Ринат Ахметов поднялся с 439 на 393 место в рейтинге топ-500 миллиардеров мира.



Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние олигарха увеличилось на 1,4% - с 4,38 миллиарда до 4,98 миллиарда долларов.

Ахметов - единственный украинец в топ-500 миллиардеров мира. Он является самым богатым человеком Украины.

Напомним, по данным СМИ, нидерландский суд заморозил активы компаний Ахметова.