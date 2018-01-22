Слушания по иску Украины к России из-за $3 млрд начинаются в Лондоне

В понедельник Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Украины по долгу перед Российской Федерацией на три миллиарда долларов.

Как сообщают РИА Новости Украина, ожидается, что слушания будут продолжаться до конца недели.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года.

До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Кроме того, каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. В июне прошлого года Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.

Напомним, адвокат Януковича заявил, что тот намерен вернуться в Украину.