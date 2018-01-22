Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Слушания по иску Украины к России из-за $3 млрд начинаются в Лондоне

Слушания по иску Украины к России из-за $3 млрд начинаются в Лондоне

Слушания по иску Украины к России из-за $3 млрд начинаются в Лондоне
Фото: Информационный портал ВЕРЖЕ

Ожидается, что они продлятся до конца недели

22.01.18 246
000

В понедельник Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Украины по долгу перед Российской Федерацией на три миллиарда долларов.

Как сообщают РИА Новости Украина, ожидается, что слушания будут продолжаться до конца недели. 

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года.

До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Кроме того, каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. В июне прошлого года Киев подал апелляцию на решение судебной инстанции.

Напомним, адвокат Януковича заявил, что тот намерен вернуться в Украину.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Экс-охранник опровергает покушение на Януковича в феврале 2014 годаАдвокат Януковича заявил, что тот намерен вернуться в УкраинуКиевхлеб не смог выиграть у Roshen дело о тортах

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 24392
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 55056
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 8082
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2207
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4041
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 5045
  7. Севастополь. Город, который спас 4437
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4335
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 19276
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 7898
  1. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 13046 / 27003
  2. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 6497 / 7898
  3. Синоптики предупреждают: погода будет еще хуже 5735 / 13127
  4. Европа приняла революционное решение по энергии из возобновляемых источников 3313 / 4056
  5. Сны Трампа, или Второе пришествие «Архангела Гавриила» 2624 / 2870
  6. Завтра в Киеве ограничат работу одной из станций метро 2528 / 3195
  7. Аризонская мечта. Украинские депутаты напоминают американского марафонца из биотуалета 2322 / 2545
  8. "Форма воды" признан лучшим фильмом года 2137 / 2869
  9. Чай с пользой. Как пить чай без вреда для здоровья 2004 / 2676
  10. Механизм расчета курса гривны к доллару могут изменить 1976 / 53367
  1. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 27 / 6122
  2. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 26 / 27003
  3. Аризонская мечта. Украинские депутаты напоминают американского марафонца из биотуалета 21 / 2545
  4. Европа приняла революционное решение по энергии из возобновляемых источников 13 / 4056
  5. Синоптики предупреждают: погода будет еще хуже 13 / 13127
  6. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 12 / 7898
  7. Сны Трампа, или Второе пришествие «Архангела Гавриила» 11 / 2870
  8. Чай с пользой. Как пить чай без вреда для здоровья 10 / 2676
  9. Мийте руки. Носить шапочку із фольги 9 / 1524
  10. Севастополь. Город, который спас 5 / 4437
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.