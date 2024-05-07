Мобилизация в ВСУ "спасла" от тюрьмы тысячи обвиняемых, — расследование (инфографика)

Всего за последние два года из-за мобилизации в Украине были остановлены рассмотрения примерно 11 тысяч дел. В частности, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней пошел служить заместителем командира по морально-психологическому обеспечению.

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Обвиняемый в смертельном ДТП судья Алексей Тандыр просил освободить его из-под стражи, предоставив письмо от 163-го батальона теробороны из Нежина. Однако выйти из СИЗО у него не получилось, а командира, который подписал документ, сняли с должности. Как выяснили 7 мая в NGL.media, этот случай — далеко не единственный.

Статистика остановленных разбирательств из-за мобилизации

Журналисты проанализировали данные судебного реестра за 2022-2024 годы. Всего из-за мобилизации обвиняемых за это время было остановлено примерно 11 тысяч дел.

"Анализ остановленных дел показывает, что в основном речь идет о кражах, наркотиках, тяжелых ДТП. Много остановленных дел касаются коррупционных преступлений — присвоение или растрата имущества, взяточничество, злоупотребление служебным положением и т.д.", — указано в материале.

Инфографика о категориях остановленных из-за мобилизации дел Фото: NGL.media

Из 400 добровольно выбранных дел 100 оказались о преступлениях, совершенных людьми уже в статусе военнослужащих. Из остальных в 95% случаев рассмотрение было прекращено после мобилизации подсудимых. Лишь в 5% дел суд в этом отказал.

Юрист фонда DEJURE Марта Береза уверена, что есть случаи злоупотреблений.

Конкретные примеры

Один из случаев, рассмотренных журналистами — обвинение экс-депутата Хмельницкого облсовета Николая Харкавого в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Мужчину приговорили к семи годам заключения, но в мае 2022 года Харкавый мобилизовался. Один судья заявлял, что обвиняемый служит командиром охраны военкомата. Журналистов бывший депутат заверил, что "защищал и защищает страну на разных боевых направлениях", но деталей не предоставил.

Другой осужденный — Дмитрий Духновский — пьяным сбил человека и сбежал. Вместо тюрьмы он мобилизовался, но впоследствии оказался в розыске из-за самовольного оставления воинской части. Теперь мужчину снова судят.

48-летнюю работницу суда Людмилу Яценко должны были судить за склонение к взятке. Однако сначала она стала добровольцем теробороны на Киевщине, а позже — мобилизовалась на Закарпатье и стала солдаткой обслуги гранатометного отделения.

Владислав Раковчен обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти. В 2022 году рассмотрение дела против него остановили, потому что мужчина стал "стрелком-санитаром отделения сопровождения военных грузов взвода охраны".

Тимофея Великого должны были судить за пособничество в заказном убийстве. В том же 2022 году он пошел служить в добровольческое формирование, но получил отказ в приостановлении дела. Тогда украинец мобилизовался в ВСУ.

С 2019 года в Броварском горрайонном суде Киевской области слушали дело об изнасиловании несовершеннолетней. Подсудимый, чье имя засекречено, в 2022 году был мобилизован и служит заместителем командира воинской части по морально-психологическому обеспечению. По данным следствия, он с группой сообщников применил физическое насилие к девушке и изнасиловал ее, в том числе неестественным способом, но рассмотрение дела приостановлено.

Вероятная причина злоупотребления

Журналисты отметили, что большинство судей не исследуют, где на самом деле служит обвиняемый и действительно ли не может участвовать в заседаниях дистанционно.

"На самом деле, я убеждена, количество обвиняемых в коррупционных преступлениях, которые хотят мобилизоваться, резко уменьшится, если у них исчезнет возможность мобилизоваться именно на тыловые должности. Однако стоит рассмотреть возможность запрета мобилизации для обвиняемых в тяжких коррупционных преступлениях", — отметила глава всеукраинского объединения "Автомайдан" Екатерина Бутко.

Что об этом думают военные

Доброволец Юрий Вовкогон заверил, что в армии в отношении осужденных или обвиняемых предубеждений нет. По его словам, все зависит от того, как конкретный человек себя зарекомендует.

"Обвиняемых в изнасиловании или в особо жестоких убийствах — нельзя привлекать в ВСУ, потому что есть большая вероятность, что они повторят свои преступления, и тогда это будет катастрофа. Это очень негативно отразится и на репутации ВСУ, и на психологическом состоянии в самом подразделении", — объяснил Вовкогон.

Он также выступил за то, чтобы заключали обвиняемых в особо крупных коррупционных преступлениях.

Напомним, на портале Prozorro появился тендер на ремонт одной из самых длинных улиц Константиновки в Донецкой области. Ожидаемая стоимость достигает более 47 миллионов гривен.

Экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев заявил, что в Украине могут мобилизовать каждого десятого мужчину призывного возраста.