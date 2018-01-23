Арест имущества Чеботаря в "деле рюкзаков " отменен

Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского районного суда столицы об аресте квартиры и двух домов экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря по делу закупки рюкзаков для МВД и направил материалы дела на повторное рассмотрение.

Об этом сообщает УНН.

В постановлении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений, говорится, что арест был наложен на имущество, находящееся в общей совместной собственности подозреваемого и его жены.

Также суд решил направить материалы дела на новое рассмотрение в Соломенский районный суд Киева.

Напомним, суд снял арест с имущества сына главы МВД.