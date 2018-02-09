В Украине выросли цены на промышленные товары

В январе 2018 года цены производителей промышленной продукции увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные в пятницу, 9 февраля.

Так, цены в добывающей промышленности в сравнении с январем 2017 увеличились на 23,1%, в том числе на добычу каменного угля – на 37,1%, сырой нефти и природного газа – 11,1%, металлических руд – 21,1%.

Отмечается, что в сравнении с декабрем 2017 года, цены на промышленную продукцию выросли на 4,4%.

Цены производителей перерабатывающей промышленности выросли на 18%.

Напомним, Гройсман требует от НКРЭКУ объяснений, почему цены на электричество постоянно растут.