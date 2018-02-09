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Главная » Деньги » Список Больше всех в Кабмине зарабатывает Омелян

Список Больше всех в Кабмине зарабатывает Омелян

<span class="label red">Список</span> Больше всех в Кабмине зарабатывает Омелян
Владимир Омелян / Фото: cfts.org.ua

В тройке призеров Рева и Климкин

09.02.18 51
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян за 2017 год заработал больше других членов Кабинета Министров, а меньше всего – министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Зарплата Омеляна за 2017 год составила 746 800 гривен, а Кутового почти в десять раз меньше — 84, 6 тысяч гривен, сообщают Українські Новини.

Так, на втором месте в "зарплатном" рейтинге оказался министр иностранных дел Павел Климкин, который заработал 740,9 тысяч гривен.

Тройку лидеров замыкает министр социальной политики Андрей Рева, заработная плата которого составила 709,1 тысячи гривен.

Далее по рейтингу идет министр обороны Степан Полторак — 625,3 тысячи гривен, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак — 620,3 тысячи гривен, вице-премьер-министр Павел Розенко — 610,7 тысячи гривен, вице-премьер Вячеслав Кириленко — 607,8 тысячи гривен, министр культуры Евгений Нищук — 604,2 тысячи гривен, министр внутренних дел Арсен Аваков — 601,6 тысячи гривен, министр молодежи и спорта Игорь Жданов — 600,2 тысячи гривен, министр финансов Александр Данилюк — 579,8 тысячи гривен, министр юстиции Павел Петренко — 570 тысяч гривен.

Также, министр образования и науки Лилия Гриневич заработала 543,3 тысячи гривен, министр Кабмина Александр Саенко — 535,6 тысячи гривен, министр энергетики Игорь Насалик — 528,3 тысячи гривен, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш- Цинцадзе — 527,6 тысячи гривен, вице-премьер Владимир Кистион — 526,8 тысячи гривен, первый вице-премьер — министр экономического развития Степан Кубив — 525,2 тысячи гривен.

Напомним, Украина окажется в топ-3 мирового рейтинга роста зарплат.

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