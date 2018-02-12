Украинцы теперь могут покупать ценные бумаги мировых компаний

Ценные бумаги, размещенные на иностранных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины. Об этом сообщает Национальный депозитарий Украины.

6 февраля 2018 года вступило в силу решение №871 "О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины".

Отныне граждане Украины могут купить иностранные ценные бумаги и свободно ими распоряжаться: продавать, дарить, передавать в наследство и прочее.

Упрощенная процедура допуска ценных бумаг на рынок Украины позволит увеличить объемы торгов на украинском фондовом рынке и сделает его более привлекательным для первичного публичного размещения.

В Депозитарии отмечают, что принятие документа дает толчок к увеличению объема предложений. Будут созданы новые возможности для бизнеса, сократится дефицит качественных финансовых инструментов. Фонды и страховые компании смогут сбалансировать свои портфели с помощью активов, номинированных в иностранной валюте. Расширится спектр услуг, на которых могут зарабатывать депозитарные учреждения Украины, привлекая новых клиентов и конкурируя друг с другом.