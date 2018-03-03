Пересчитанные пенсии военным обещают выдать уже в марте

Выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим планируется начать в марте. Об этом заявил председатель правления ПФУ Алексей Зарудный, передает Укринформ.

"Уже в марте Пенсионный фонд планирует начать выплату перечисленных пенсий бывшим военнослужащим согласно принятому 21 февраля постановлению правительства №103", – отметил он.

При этом Зарудный подчеркнул, что "буквально вчера (2 марта, – ред.) завершены все подготовительные процессы пересчета военных пенсий".

В частности, его словами, подготовлена необходимая программа обеспечения, составлены и переданы всем силовым структурам списки лиц, которым должна быть перечислена пенсия.

"Об этом вчера на рабочем совещании отчитались все начальники региональных управлений пенсионного фонда", - сказал Зарудный.

Дальше, отметил он, "в меру поступления от силовых структур справок о денежном обеспечении пересчет военных пенсий будет проведен автоматически без обращений пенсионеров".

Напомним, Кабинет министров 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.

В этом году пенсии должны вырасти в среднем на 1500 грн. В целом планируется повышать пенсии в три этапа.