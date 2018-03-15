Вне конкуренции. Хосе Кабальеро о том, с чего Украине начать настоящие реформы

Хосе Кабальеро съел собаку на определении потенциала и перспектив государственных аппаратов и частных предприятий. На несколько дней он прилетел в Украину, чтобы поделиться опытом с участниками Киевского международного экономического форума.

В разговоре с Фокусом доктор Кабальеро объяснил, почему вынужден сравнивать Украину с Мексикой, а хотел бы с Сингапуром, почему наши соотечественники не готовы к инновациям, а также с чего начинаются настоящие реформы.

КТО ОН Доктор Хосе Кабальеро — старший экономист Центра конкурентоспособности при бизнес-школе "Международный институт управленческого развития" (IMD World Competitiveness Center), спикер КМЭФ 2017 ПОЧЕМУ ОН Исследует источники конкурентоспособности стран и предприятий

В поисках приоритета

Конкурентоспособность на уровне страны — это способность предложить людям жизнь высшего качества. В науке это называют long-term evaluation, "долгосрочной оценкой". Роль правительства в этом процессе — способствовать развитию благоприятной среды.

Быть конкурентоспособным на уровне компаний означает приносить прибыль и в то же время расти, создавать больше рабочих мест, расширять качественную рабочую среду. Что я под этим подразумеваю? Ценить каждого сотрудника. Если компания использует работника как деталь, которую можно в любой момент заменить, для неё это путь в никуда.

Проблема ваших широт — гендерная и возрастная дискриминация. На конференции (КМЭФ 2018. — Фокус) я слышал, как мои коллеги обсуждали вопрос правильного подбора сотрудников. У меня их размышления вызвали лёгкий шок: как можно увольнять или принимать человека на работу, ориентируясь на его возраст? Знания и опыт — вот что успешная компания ценит в своих сотрудниках.

Наша организация изучала, как обстоят дела с конкурентоспособностью в Украине. Ваша страна фигурирует в двух наших рейтингах. Первый — Global Competitiveness, второй — рейтинг информатизации бизнеса. Должен признать, в обоих случаях Украина плетётся в хвосте: примерно 60-я позиция в списке из 63 стран.

Океан возможностей

Теперешнюю ситуацию в Украине можно сравнить с тем, что происходит в Мексике. Украина смотрит на Россию, думая: вот она, угроза. Действительно, вам сейчас непросто: РФ ведёт себя как агрессор, я не могу это не признать. Ваша страна наконец перестала зависеть от России. Это то, чего не произошло 25 лет назад. По сути, вы только начинаете понимать, что такое свобода. Вероятно, выгоду от этой свободы по-настоящему оценят только ваши праправнуки.

Вы оказались в вакууме, который нельзя просто взять и заполнить. Как и нельзя обвинять политиков, если им не удалось моментально с этим справиться. В краткосрочной перспективе нужно предпринять меры, которые должны работать на перспективу долгосрочную. Вы находитесь рядом с ЕС. Евросоюз — не угроза, а возможность. Там придерживаются определённых норм по отношению к демократии, коррупции, прозрачности действий власти. Украине выгодно это перенять.

"Мне кажется, вашему обществу свойственно нежелание развиваться"

А теперь посмотрите на Мексику. Её соседи — Соединённые Штаты. США делают всё, чтобы казаться положительной гегемонной страной. Но мне в это верится с трудом. У Мексики и Штатов постоянно возникают какие-то проблемы — сейчас, например, с Североамериканским соглашением о свободной торговле (NAFTA) (в 2017-м Трамп заявил, что США не устраивают условия этого договора. — Фокус). Договор был подписан не так давно — в 1994-м. Но что поделаешь, история повторяется.

Если посмотреть на отношения Мексики и Штатов, последние 25 лет стали очень позитивными, я имею в виду для Мексики. Потому что США по умолчанию извлекают выгоду из любых отношений. А тут у Мексики появилось некое географическое преимущество. Почему бы им не воспользоваться? Других вариантов нет. Та же Гватемала — не самый выгодный сосед, у них нет на это ресурсов.

Чтобы повысить конкурентоспособность страны, важно добиться чистки институциональной структуры. Но этого недостаточно. Насколько справедлива ваша судебная система? Насколько правильно она реализована? В рейтинге, посвящённом прозрачности, Украина тоже плетётся в хвосте. Если не ошибаюсь, 61-я из 63 стран. Разрабатывайте эффективные институты.

Инфраструктура должна работать. Сегодня я не смог вовремя попасть на конференцию — стоял в пробке. Такие вопросы нужно решать в первую очередь. Как регулировать трафик?

Приведу пример, связанный с Англией. Один британский университет (не буду называть, какой именно) владел старым-престарым кампусом, к которому вела всего одна довольно узкая дорога. Вероятно, её построили тогда же, когда изобрели первые автомобили. Дорога эта ведёт к кампусу, огибает его и уходит в другую сторону, к соседнему посёлку.

Новый ректор университета загорелся идеей увеличить количество студентов с 15 тыс. до 25–30 тыс. за пять лет. За два года они сумели увеличить число учащихся до 22 тыс. Конечно, это повлекло за собой увеличение преподавательского и административного составов. Поверьте, такого беспорядка я ещё не видел: сотрудники и студенты не могли ни въехать, ни выехать. Дорога просто не справлялась с нагрузкой. Руководству понадобилось около года, чтобы признать: ёе пора расширять.

Но как это сделать? Часть земли вдоль этой дороги была государственной, а некоторые участки находились в частной собственности. На то, чтобы урегулировать вопрос, ушло ещё полтора года. За это время составили смету, утвердили проект. Следующий вопрос: а как это осуществить? Чтобы вести ремонтные работы, нужно перекрыть часть полотна. Они расширяли дорогу постепенно: 15 м там, 15 м здесь. На это ушло три года. Так что поспешные решения здорово усложняют жизнь. Украинским чиновникам стоит это учесть.

ЗРИ В КОРЕНЬ. Хосе Кабальеро (на фото крайний слева) считает, что если компания использует работника как деталь, которую можно в любой момент заменить, для неё это путь в никуда

Сделать ставку

Инвестируйте в людей. Это то, что может сделать сознательный предприниматель. Без этого страна столкнётся с кадровым кризисом, что негативно скажется на её экономике. Приведу пример: Латинская Америка — небедная часть мира. У нас есть бедные люди, но это другое. Всё дело в неравномерном распределении богатств. В наших больших корпорациях повышение получают сотрудники со связями, при этом они необязательно сверхкомпетентны и достаточно образованы. Если вы сын родственника большой шишки — прекрасно. Но это не означает, что вы должны получить эту должность только потому, что у вас хорошая родословная. Задача — идентифицировать правильных людей на правильные должности.

Чего вы, ребята, хотите? Ответ на этот вопрос поможет разобраться, с кого следует брать пример. Допустим, вы решили стать ведущими экспертами в области IT. Первый вопрос: достаточно ли у вас для этого ресурсов? Лидер в сфере внедрения цифровых инноваций — Сингапур. Эта страна всегда занимает высшие позиции рейтингов. Её конкурентоспособности можно позавидовать. Как они этого добились? Во-первых, уделили должное внимание образованию. Там не учат математике или любой другой науке. Они "производят" знания. Это совершенно другая точка зрения. Посмотрите на Штаты: есть университеты, которые обучают, и университеты, которые обучают и проводят исследования. У последних есть явное преимущество: они создают знания, которые могут быть использованы частным предпринимательством.

Сингапур — яркий пример правильного взаимодействия кластеров. Правительство предоставляет гранты, университет делает открытия, частный сектор использует теоретические наработки в практике. В мировых академических рейтингах Нацио­нальный университет Сингапура занимает высшие позиции, потому что развивает не только теоретические, но и прикладные отрасли науки. И хотя соревноваться с большими и обеспеченными странами ограниченному в ресурсах Сингапуру сложно, он достойно с этим справляется.

При выборе "вашей" сферы важен национальный менталитет. Если мы говорим о диджитализации (цифровизации. — Фокус), здесь преуспеют те, кто мыслит нестандартно и готов сходу внедрять новинки. Я провёл в Украине несколько дней, до этого много о вас читал. Мне кажется, вашему обществу свойственно нежелание развиваться. На конференции КМЭФ 2017 многие спикеры открыто хвалили Советский Союз. Не говорю, что это неправильно. Но такой способ мышления не поможет вам составить конкуренцию Сингапуру.

Или, например, разговоры о наращивании туристического потенциала. Туризм — это в первую очередь поток иностранцев. Готовы ли вы, украинцы, принимать гостей? Понимаете ли масштабы? Поясню на примере швейцарской модели туризма. Поднимитесь в Альпы — вы обнаружите там массу туристов. Местное население? Его там больше нет. Все говорят на английском, обслуживают посетителей. Нужно понимать, что вы получите тот же результат. Хочет ли этого ваше общество? Такие вопросы нужно решать на национальном уровне.

Остерегайтесь популистов, уверяющих, что "наша страна может делать всё и сразу". В мире совсем немного государств, которые бы одинаково хорошо собирали машины и писали компьютерные программы.