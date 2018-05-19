Порошенко уверен, что минимальная зарплата в 4 тысячи – вполне достижимая цель

Речь идет о периоде до конца года

Рост минимальной заработной платы до 4 тыс. грн в текущем году является вполне реалистичной задачей.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе поездки в Хмельницкий в субботу, передает УНИАН.

Президент напомнил, что средняя месячная зарплата по стране приближается к 9 тыс. грн.

"Надо делать решительные шаги, обеспечивая рост заработной платы. В прошлом году приняли решение о повышении зарплаты до 3,2 тыс. грн - вдвое, затем - 3,7 тыс. Президент поставил задачу выйти на 4 тыс. до конца года. И это не предел. Но и отличие минимальной от средней только в 1,8 раза неприемлемо", - заявил Порошенко.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине увеличилась до 3 тыс. 723 грн с 3 тыс. 200 грн.

Мало того, правительство намеревалось рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 тыс. 200 грн уже во втором квартале этого года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.