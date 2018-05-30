Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Мир на пороге нового финансового кризиса, - Сорос

Мир на пороге нового финансового кризиса, - Сорос

Мир на пороге нового финансового кризиса, - Сорос
Джордж Сорос / Фото: Reuters

 Европа столкнулась с экзистенциальной угрозой

30.05.18 196
100

Колеблющийся доллар и уход капитала с развивающихся рынков могут стать причиной еще одного масштабного финансового кризиса.

Предупреждая Европейский Союз о том, что он сталкивается с неизбежной экзистенциальной угрозой, заявил американский инвестор, финансист и миллиардер Джордж Сорос, передает Bloomberg.

Разрыв ядерной сделки с Ираном и разрушение трансатлантического союза между ЕС и США "неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие нарушения", например, девальвацию развивающихся рынков валюты.

По словам Сороса, такое резкое предупреждение объясняется тем, что выручка от итальянских облигаций подскочила до многолетних максимумов, а крупные развивающиеся страны, включая Турцию и Аргентину, изо всех сил пытаются сдерживать последствия неустойчивой инфляции.

"Все, что могло пойти не так, пошло не так", - сказал Сорос, имея в виду кризис беженцев и политику жесткой экономии в Европе, которые привели к власти популистов, а также "территориальную дезинтеграцию", примером которой является Brexit.

"Это больше не фигура речи, если говорить, что Европа находится в экзистенциальной опасности; теперь это суровая реальность", - добавил он.

Сорос предлагает вариант решения некоторых проблем, с которыми сталкивается Европа. Речь идет о Плане Маршалла для Африки, который финансируется ЕС (около 30 миллиардов евро в год), чтобы облегчить миграционное давление на этот континент.

Джордж Сорос также предложил радикальную трансформацию Евросоюза, в том числе отказ от статьи, которая заставляет страны ЕС вступать в единую валюту.

"У евро много нерешенных проблем, и им не должно быть позволено уничтожать Европейский Союз", - сказал он.

Напомним, глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли ранее заявил, что главари группировок ИГИЛ, которые сбежали из Сирии, вступают в сговор с африканскими террористами, чтобы спровоцировать новую волну миграции из Африки в Европу и самим попасть в число мигрантов.

Он утверждает, что для воздействия на мигрантов, террористы используют продовольственный кризис в странах Африки к югу от Сахары.

Нехватка продовольствия используется как инструмент вербовки, а также как стимул для перемещения миллионов африканцев в Европу.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Деньги украинских пользователей WebMoney заморожены до 2021 годаЕвросоюз намерен сократить финансирование восточноевропейских стран на 30 млрд евроСапог всмятку. Станет ли Италия могильщиком Евросоюза
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 31269
  2. Аркадий Бабченко: Россия будет использовать любые методы для расшатывания ситуации в Украине 31737
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 2685
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8578
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 15528
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18252
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11341
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12905
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10076
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9530
  1. НАТО предъявляет документы. Украина получила еще один позитивный сигнал со стороны Североатлантического альянса 3441 / 3737
  2. Аркадий Бабченко: Россия будет использовать любые методы для расшатывания ситуации в Украине 3364 / 31737
  3. Сапог всмятку. Станет ли Италия могильщиком Евросоюза 2553 / 2666
  4. В Кирилловке подтоплена половина всех баз отдыха, - ГСЧС 2189 / 2429
  5. В украинских школах поменяют двери 1859 / 2226
  6. Роман Безсмертный собрался в президенты 1651 / 1975
  7. Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями 1637 / 1944
  8. В российском селе установили памятник Путину без Путина 1529 / 1886
  9. Швейцарские ученые обнаружили галактики, в которых может не быть звезд 1056 / 1290
  10. Деньги украинских пользователей WebMoney заморожены до 2021 года 1016 / 1172
  1. Сапог всмятку. Станет ли Италия могильщиком Евросоюза 18 / 2666
  2. Аркадий Бабченко: Россия будет использовать любые методы для расшатывания ситуации в Украине 15 / 31737
  3. НАТО предъявляет документы. Украина получила еще один позитивный сигнал со стороны Североатлантического альянса 10 / 3737
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 8 / 31269
  5. Роман Безсмертный собрался в президенты 8 / 1975
  6. Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями 7 / 1944
  7. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 5 / 4582
  8. В Кирилловке подтоплена половина всех баз отдыха, - ГСЧС 4 / 2429
  9. Что делать Мустафе? Почему за год до выборов об избирателях вспоминать поздно 4 / 1080
  10. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 3 / 18252
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.