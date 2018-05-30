Мир на пороге нового финансового кризиса, - Сорос

Колеблющийся доллар и уход капитала с развивающихся рынков могут стать причиной еще одного масштабного финансового кризиса.

Предупреждая Европейский Союз о том, что он сталкивается с неизбежной экзистенциальной угрозой, заявил американский инвестор, финансист и миллиардер Джордж Сорос, передает Bloomberg.

Разрыв ядерной сделки с Ираном и разрушение трансатлантического союза между ЕС и США "неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие нарушения", например, девальвацию развивающихся рынков валюты.

По словам Сороса, такое резкое предупреждение объясняется тем, что выручка от итальянских облигаций подскочила до многолетних максимумов, а крупные развивающиеся страны, включая Турцию и Аргентину, изо всех сил пытаются сдерживать последствия неустойчивой инфляции.

"Все, что могло пойти не так, пошло не так", - сказал Сорос, имея в виду кризис беженцев и политику жесткой экономии в Европе, которые привели к власти популистов, а также "территориальную дезинтеграцию", примером которой является Brexit.

"Это больше не фигура речи, если говорить, что Европа находится в экзистенциальной опасности; теперь это суровая реальность", - добавил он.

Сорос предлагает вариант решения некоторых проблем, с которыми сталкивается Европа. Речь идет о Плане Маршалла для Африки, который финансируется ЕС (около 30 миллиардов евро в год), чтобы облегчить миграционное давление на этот континент.

Джордж Сорос также предложил радикальную трансформацию Евросоюза, в том числе отказ от статьи, которая заставляет страны ЕС вступать в единую валюту.

"У евро много нерешенных проблем, и им не должно быть позволено уничтожать Европейский Союз", - сказал он.

Напомним, глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли ранее заявил, что главари группировок ИГИЛ, которые сбежали из Сирии, вступают в сговор с африканскими террористами, чтобы спровоцировать новую волну миграции из Африки в Европу и самим попасть в число мигрантов.

Он утверждает, что для воздействия на мигрантов, террористы используют продовольственный кризис в странах Африки к югу от Сахары.

Нехватка продовольствия используется как инструмент вербовки, а также как стимул для перемещения миллионов африканцев в Европу.