Кабмин отложил пересмотр цен на газ для украинцев до 1 августа

Правительство продлило специальные обязательства для Нафтогаза Украины до 1 августа, передает РБК-Украина.



Отмечается, что постановлением от 22 марта 2017 года Кабмин возложил специальные обязательства на субъектов рынка природного газа, которые заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Действующее постановление предусматривало спецобязательства до 1 июня 2018 года.

Необходимость в продлении обязательств до 1 августа возникла из-за продолжающихся переговоров с МВФ относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета.



Ранее экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.

Отметим, ранее в Международном валютном фонде заявили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.

Кабинет министров Украины до 1 июня примет решение о цене на газ для населения. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.