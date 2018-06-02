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Главная » Деньги » Украина ведет переговоры по поставкам сжиженного газа из Катара, - Порошенко

Украина ведет переговоры по поставкам сжиженного газа из Катара, - Порошенко

Украина ведет переговоры по поставкам сжиженного газа из Катара, - Порошенко
Фото: president.gov.ua

Газ из Катара может поставляться через существующий регазификационный терминал в Польше

02.06.18 187
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Украина экспортирует в страны арабского мира товары на сумму 8 миллиардов долларов в год.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью катарскому телевидению Al Jazeera, сообщили Укринформу в пресс-службе главы государства.

Глава государства отметил, что сотрудничество с арабским миром занимает важное место в экономике и внешней политике Украины. Поэтому Украина стремится приобрести статус наблюдателя в Организации Исламского Сотрудничества.

"Мы пользуемся полной поддержкой наших дружественных арабских стран, чтобы получить статус наблюдателя в этой организации. Мы ожидаем и надеемся, что со временем получим такое членство", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что Украина и Катар проводят переговоры по поставкам катарского сжиженного газа.

По его словам, Катар может стать экспортером газа в Украину, а сам газ может поставляться через существующий регазификационный терминал в Польше. Кроме того, есть договоренность с катарскими партнерами пригласить к сотрудничеству "наших друзей из Турции".

"Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок, это было бы очень важно. Я считаю, что реализация такого проекта способствовала бы укреплению энергетической безопасности моей страны", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, в марте Порошенко был с визитом в Катаре, в ходе которого обсудил с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок.

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