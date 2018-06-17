После того, как Дональд Трамп решил ввести пошлины на сталь и алюминий, Индия решила приостановить концессионный сбор на 30 видов продукции, импортируемых из Америки.
Об этом сообщает Indian Express.
Как сообщила Всемирная торговая организация (ВТО), Индия подчеркнула, что тарифы будут в значительной степени эквивалентны той сумме торговли, которая затронули американские меры. В список товаров войдут мотоциклы, продукция из железа и стали, борная кислота и чечевица.
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Дели уже предъявил Всемирной торговой организации полный перечень товаров.
Так, на некоторые изделия из металлов, часть сельхозпродукции, ряд моделей мотоциклов и другие товары пошлины вырастут до 50 %.
После введения пошлин Индия надеется получить около 239 миллионов долларов.
Напомним, США и Китай сошлись во мнении по поводу торговой войны.