Об этом сообщает Indian Express.

Как сообщила Всемирная торговая организация (ВТО), Индия подчеркнула, что тарифы будут в значительной степени эквивалентны той сумме торговли, которая затронули американские меры. В список товаров войдут мотоциклы, продукция из железа и стали, борная кислота и чечевица.

Дели уже предъявил Всемирной торговой организации полный перечень товаров.

Так, на некоторые изделия из металлов, часть сельхозпродукции, ряд моделей мотоциклов и другие товары пошлины вырастут до 50 %.

После введения пошлин Индия надеется получить около 239 миллионов долларов.

Напомним, США и Китай сошлись во мнении по поводу торговой войны.