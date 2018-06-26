В Украине с 1 июля прекращается выпуск мелких монет

Чеканка мелких монет в Украине прекращается — с 1 июля суммы в чеках округляются.
Об этом заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, сообщает 2000.
"Национальный банк Украины в рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения принял решение, что с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов".
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В Нацбанке прекращают выпускать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. "В то же время все эти монеты будут оставаться в обращении", — пояснил Зайвенко. Также он указал, что для упрощения расчетов будет действовать правило округления суммы в чеке покупки в случае отсутствия монет у покупателя и продавца.
По словам чиновника, Национальный банк ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение наличного обращения более 90 млн грн в год.