Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции

Власти Китая обнародовали документ, который свидетельствует о постепенном упрощении возможностей для инвестирования для иностранных инвесторов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ограничения для иностранных компаний в Китае будут отменять постепенно в течение 2021-2022 годов.
Ранее стало известно, что январе-мае этого года Китай сократил инвестиции в США на 92% - до 1,8 млрд долларов.
С учетом продажи активов китайских компаний в США за этот период можно говорить об оттоке китайского капитала на сумму в $7,8 млрд.
Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов.