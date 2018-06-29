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Главная » Деньги » Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции

Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции

Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции
Фото Синьхуа

Ограничения будут отменять постепенно

29.06.18 54
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Власти Китая обнародовали документ, который свидетельствует о постепенном упрощении возможностей для инвестирования для иностранных инвесторов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничения для иностранных компаний в Китае будут отменять постепенно в течение 2021-2022 годов.

Ранее стало известно, что январе-мае этого года Китай сократил инвестиции в США на 92% - до 1,8 млрд долларов.

С учетом продажи активов китайских компаний в США за этот период можно говорить об оттоке китайского капитала на сумму в $7,8 млрд.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Предполагается, что пошлины затронут товары на сумму 50 млрд долларов.

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