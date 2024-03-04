Старт большой приватизации: какие объекты объекты хотят продать в Кабмине в 2024 году

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, интерес инвесторов к украинским предприятиям очень велик, и правительство продолжает налаживать коммуникацию с партнерами для дальнейших инвестиций в страну.

Related video

Большая приватизация в Украине должна быть возобновлена в 2024 году. Государство уже определилось с объектами, которые могут получить новых собственников. Об этом сказал на ежегодной пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 4 марта.

"Призываем инвесторов, в частности, западных партнеров посмотреть на объекты. Интерес очень велик. И мы сегодня если не видим быстрого вхождения, то мы понимаем, что мы действительно делаем большую работу по коммуникации, по общению с нашими партнерами с точки зрения вхождения инвесторов в Украину", — сказал глава правительства.

Премьер-министр также озвучил перечень объектов, которые государство планирует продать в течение 2024 года.

"Объединенная горно-химическая компания". Это титан. Часть крупной приватизации в этом году. Работаем с Фондом госимущества, чтобы она была начата и завершена. "Одесский припортовый завод", "Центрэнерго", угольные шахты. То есть, это и еще ряд объектов, которые будут попадать в объекты большой приватизации", — отметил Денис Шмыгаль.

В то же время малая приватизация в Украине, по словам Шмыгаля, уже "дает достаточно значительный результат" не только для государственного, но и для малого и среднего бизнеса.

Среди проектов для иностранных инвесторов важные и перспективные — это добыча критического сырья 22 вида из 30 видов критического сырья сегодня есть в наличии в Украине.

Он отметил, что как инвесторам, так и государству, интересны следующие направляния:

производство аккумуляторов для электрокаров;

полный цикл производства электрокаров;

химическая промышленность;

обработка древесины;

производство бумаго-целлюлозы;

машиностроение.

"Это те направления, которые сегодня важны интересные инвесторам, интересны для нас, как для страны, чтобы поднимать экономику", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Важно

Приватизация в деле: как пополнялся бюджет Украины от продажи госимущества

Напомним экономист Центра экономической стратегии Богдан Прохоров ранее объяснял, как приватизация поможет восстановить украинскую экономику. Эксперт, в частности отметил, что приватизация – это источник инвестиций.

Также отметим, что в Кабмине решили создать Суверенный фонд, в который войдут ключевые стратегические компании, не подлежащие приватизации. Фонд будет состоять из 107 государственных компаний.