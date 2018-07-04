Когда улететь не получается. 10 советов настрадавшемуся туристу

Последние пару лет поток украинских туристов, выезжающих за границу, растёт. По данным Украинской ассоциации туристических агентств, в 2017 году желающих отдохнуть за границей было на 30% больше, чем в 2016-м. Есть вероятность, что по итогам 2018 года прирост окажется ещё больше. Однако связка авиаперевозчиков и туроператоров не всегда справляется с нагрузкой. В конце июня сотни украинских туристов не смогли вернуться домой из отпуска вовремя или улететь на курорт. Поскольку туристический сезон в самом разгаре, то путешественникам лучше заранее подготовиться к неблагоприятному развитию событий.
Роман Марченко, старший партнер международной юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", рассказал Фокусу, что делать, если возникли проблемы с авиатрансфером.
- Изначально, конечно, нужно пробовать выяснить сроки и причину задержки/отмены рейса. Для этого следует обратиться к представителям авиакомпании или связаться с туроператором.
- Если представитель турфирмы/авиакомпании в аэропорту не может дать вразумительный ответ относительно задержки/отмены рейса в Украине, в этом случае пассажиры нередко решаются поехать непосредственно в офис турфирмы/перевозчика. Или же пытаются каким-то образом влиять на работу аэропорта, чтобы привлечь максимум внимания общественности и СМИ к сложившейся проблеме.
- Для пассажиров, которые "застряли" в иностранных аэропортах ситуация усложняется. В первую очередь следует обратиться в ближайшее консульство/посольство Украины, поскольку привлечение консульской службы поможет более эффективно защищать права украинцев.
- После этого пассажиры должны зафиксировать факт задержки/отмены рейса путем проставления штампа в билете или посадочном талоне. Это можно сделать на стойке регистрации или в представительстве авиакомпании в аэропорту. Для подстраховки необходимо записать паспортные данные, координаты и телефон соседей по несчастью, которые могут выступить в роли свидетелей в случае подачи иска о возмещении материального и морального вреда.
- При длительной задержке (от 6 часов) или отмене рейса авиакомпания/туроператор обязаны предоставить бесплатный номер в отеле, обеспечить питанием, медикаментами и т.п.
- При этом нужно быть готовым к тому, что туристу придется самостоятельно оплатить все издержки. Главное сохранять все чеки, которые позволят в последующем подтвердить сумму для компенсаций.
- По возвращению на родину пострадавшие должны написать заявление о компенсации понесенных затрат, приложив копии вышеперечисленных документов. Если пассажир покупал авиабилет непосредственно у перевозчика, претензия предъявляется авиакомпании. В противном случае ответственность несет туроператор, услугами которого пользовался пассажир.
- Порядок выплат компенсаций авиакомпаниями регламентирует Варшавская конвенция, Воздушный кодекс Украины, частично закон о защите прав потребителей. Штрафные санкции для туроператора должны быть прописаны в договоре на предоставление туристических услуг. Стоить отметить, что авиаперевозчики и турфирмы не всегда добровольно соглашаются выплачивать компенсации пострадавшим пассажирам. В этом случае необходимо быть готовым к судебному процессу.
- Нужно отдавать себе отчет, что судебная тяжба будет сложной и длительной (вплоть до нескольких лет), а размер морального вреда скорее всего не будет превышать суммы издержек.
- Всегда внимательно читайте все договора, которые подписываете. Возможно, туроператор "подсовывает" вам документ, в котором снимает с себя любую ответственность.