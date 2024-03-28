Из-за связей с РФ: турецкой авиакомпании запретили летать в одну из стран Европы

Компания Southwind Airlines была основана в Турции, но она тесно связана Россией.

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Финская транспортная компания Traficom ограничила возможность осуществления полетов турецкой авиакомпанией Southwind Airlines в Финляндию из-за ее партнерства с Россией. Об этом сообщает Avianews.

Генеральный директор Traficom Яркко Сааримяки заявил, что в ходе анализа деятельности компании было выявлено, что значительная часть собственности и фактический контроль над Southwind Airlines связана со стороной РФ.

Согласно данным издания, Southwind Airlines была создана в Турции в 2022 году уже после введения ограничений для российских авиакомпаний из-за начала полномасштабной войны России с Украиной. Эта авиакомпания имеет связи с российским туристическим оператором Pegas Touristik, который получил разрешение на продолжение перевозок российских туристов в Турцию даже после введения санкций.

Southwind Airlines, ориентированная на перевозки туристов в Турцию, подала заявку на запуск рейсов между столицами Финляндии и Турции. Кроме того, одним из новых маршрутов, который был введен авиакомпанией, стал Стамбул-Минск.

Также сообщается, что до начала полномасштабной войны в Украине Pegas Touristik осуществлял авиаперевозку туристов с использованием самолетов, которые числились в компании, связанной с РФ, Nordwind Airlines. Однако из-за введения ограничений некоторые судна были выведены из России и перешли в состав парка Southwind Airlines.

Напомним, 16 января в The Washington Post писали о том, что российские авиакомпании из-за санкций не могут получать важные запчасти. Вследствие этого в РФ участились случаи неисправностей воздушных судов.