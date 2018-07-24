Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем

Укрпочта объяснила сбой со сроками выплаты пенсий "техническими задержками" со стороны Пенсионного фонда.
Об этом сообщает сайт компании.
"Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий", - сказано в сообщении.
Там отмечают, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.
"Укрпочта своевременно уведомит клиентов о возобновлении финансирования и изменении в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля", - говорится в сообщении.
Напомним, Порошенко категорически против закрытия отделений Укрпочты в селах.