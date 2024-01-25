Проблемы платежами и системой "Шлях": хакеры атаковали "Укрпошту" и "Укртрансбезпеку"

Уже три украинских компании страдают от масштабной атаки киберпреступников, так как ранее на сбои пожаловался еще и "Нафтогаз".

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"Укртрансбезпека" и "Укрпошта" жалуются на кибератаки и масштабные технические сбои в системах. По состоянию на 12:00 25 января многие услуги недоступны потребителям, а специалисты компаний работают над устранением проблем. Фокус собрал всю доступную информацию о том, что сейчас происходит.

"Укртрансбезпека" сообщила о проблемах в работе утром. Водителей и международных перевозчиков предупредили о том, что из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "ШЛЯХ" и к официальному сайту ведомства. О восстановление работы пользователям пообещали сообщить дополнительно.

Чуть позже "Укрпошта" на своей официальной странице в Facebook сообщила о том, что в IT-системах произошел значительный технический сбой. В отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг восстановится позже.

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В комментариях к посту украинцы подтвердили проблемы с доступом к функционалу почтового оператора на сайте и в мобильном приложении "Укрпошты". Так, люди не могут создать накладную для новой посылки в мобильном приложении, а также увидеть личную информацию в профиле.

"Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", — говорится в сообщении почтового оператора.

Из-за кибератаки на "Укрпошту" ее клиенты не могут воспользоваться услугами Фото: Скриншот

Напомним, 25 января сервисы "Нафтогаза Украины" и "Газсетей" легли после кибератаки. Хакеры совершили масштабную атаку на дата-центр, который используют компании. Из-за этого их сайты и колл-центр не работают.

А 19 января "Монобанк" оказался под самой масштабной DDOS-атакой. Тогда пользователи сообщали о сбое в работе приложения "Монобанка". Позже соучредитель Олег Гороховский заявил, что ситуацию удалось взять под контроль.