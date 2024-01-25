Проблеми з платежами та системою "Шлях": хакери атакували "Укрпошту" та "Укртрансбезпеку"

Уже три українські компанії потерпають від масштабної атаки кіберзлочинців, оскільки раніше на збої поскаржився ще й "Нафтогаз".

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"Укртрансбезпека" та "Укрпошта" скаржаться на кібератаки та масштабні технічні збої в системах. Станом на 12:00 25 січня багато послуг недоступні споживачам, а фахівці компаній працюють над усуненням проблем. Фокус зібрав усю доступну інформацію про те, що зараз відбувається.

"Укртрансбезпека" повідомила про проблеми в роботі вранці. Водіїв і міжнародних перевізників попередили про те, що через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до Системи "ШЛЯХ" і до офіційного сайту відомства. Про відновлення роботи користувачам пообіцяли повідомити додатково.

Трохи згодом "Укрпошта" на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила про те, що в IT-системах стався значний технічний збій. У відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться пізніше.

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У коментарях до допису українці підтвердили проблеми з доступом до функціонала поштового оператора на сайті та в мобільному застосунку "Укрпошти". Так, люди не можуть створити накладну для нової посилки в мобільному застосунку, а також побачити особисту інформацію в профілі.

"Наші фахівці активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти певний час", — ідеться в повідомленні поштового оператора.

Через кібератаку на "Укрпошту" її клієнти не можуть скористатися послугами Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 січня сервіси "Нафтогазу України" і "Газмереж" лягли після кібератаки. Хакери здійснили масштабну атаку на дата-центр, який використовують компанії. Через це їхні сайти та кол-центр не працюють.

А 19 січня "Монобанк" опинився під наймасштабнішою DDOS-атакою. Тоді користувачі повідомляли про збій у роботі застосунку "Монобанку". Пізніше співзасновник Олег Гороховський заявив, що ситуацію вдалося взяти під контроль.