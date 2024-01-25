Сервіси "Нафтогазу України" та "Газмереж" лягли після кібератаки: що відомо

Хакери здійснили масштабну атаку на дата-центр, який використовують компанії. Через це їхні сайти та кол-центр не працюють.

Related video

Сервіси газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та служби "Газмережі" не працюють після хакерської атаки. Про це 25 січня повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Один з дата-центрів, який використовують компанії, зазнав масштабної кібератаки. Через це вебсайти та кол-центр нині не працюють.

"Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння!", — зазначили в "Нафтогаз України".

Сайт компанії "Нафтогаз України" Фото: Скриншот Публікація команії "Нафтогаз Україна" у соцмережах Фото: Скриншот

Пресслужба "Газмереж" випустила схожу публікацію: повідомила про атаку хакерів та пообіцяла проінформувати про відновлення роботи сервісів додатково.

Публікація команії "Газмережі" у соцмережах Фото: Скриншот

У Кіберполіції на момент публікації матеріалу не прокоментували подію.

Нагадаємо, Міноборони Данії пообіцяло передати Україні 13,3 мільйона доларів на зміцнення кіберзахисту. Кошти були виділені під егідою ІТ-коаліції для України, яку очолюють Естонія і Люксембург. Туди також входять Ісландія, Італія, Латвія, Литва та Нідерланди.

Українські хакери влаштували масштабну кібератаку на далекосхідну філію НДЦ космічної гідрометеорології "Планета". Їм вдалося знищити 280 серверів та приблизно 200 мільйонів гігабайтів даних. У ГУР пояснили, що внаслідок атаки десятки російських стратегічних компаній тривалий час будуть "паралізовані". Вони працюють на оборонну сферу РФ та грають ключову роль у підтримці окупантів.