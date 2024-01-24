Данія передасть Україні понад 13 млн доларів для зміцнення кіберзахисту

Свої кошти на користь України та її кіберзахисту у рамках створеної 9 країнами ІТ-коаліції вже внесли, крім Данії, Естонія і Люксембург.

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Міністерство оборони Данії оголосили, що роблять внесок у зміцнення кіберзахисту та оборони ЗСУ і Міністерства оборони України розміром 91 мільйон данських крон, або 13,3 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства країни.

При цьому у заяві Міноборони Данії підкреслено, що ці кошти виділені під егідою очолюваної Естонією і Люксембургом ІТ-коаліції для України.

"Ця пожертва є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. Від початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську визвольну боротьбу, це також стосується і кіберпростору. Тому так природно, що ми вносимо свій внесок у підтримку України в тій галузі, де ми вже діємо", — сказав міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

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У заяві зазначено, що кібератаки стали невід'ємною частиною війни Росії в Україні, де Москва намагається послабити за допомогою кібератак здатність Києва захистити себе. Тому Данія та інші члени ІТ-коаліції у вівторок, 23 січня, підписали угоду про співпрацю у зв'язку із засіданням Контактної групи з питань оборони України.

Крім Данії, у коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі фінансові пожертвування на користь коаліції внесли Данія, Естонія та Люксембург.

Данія — для України

Копенгаген уже надав українській стороні після широкомасштабного вторгнення Росії оборонну допомогу на суму близько 2,8 мільярда євро.

Крім того, уряд Данії передав Україні також гуманітарну допомогу на 378 мільйонів євро.

Наприкінці 2023 року уряд Данії вирішив надати Україні новий пакет підтримки загальною сумою 1 мільярд євро.

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Бельгія та Норвегія відправляють двомісні F-16 у Данію для навчання пілотів ЗСУ (фото)

Міністерство оборони Данії повідомляє, що перші шість українських пілотів можуть бути готові до бойових польотів на F-16 до весни. Раніше в серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу 42 американських винищувачів F-16 від Нідерландів і Данії.

У жовтні 2023 року міністр оборони Данії висловлював надію відправити першу партію винищувачів F-16 навесні 2024 року.