Дания передаст Украине более 13 млн долларов для укрепления киберзащиты

Свои денежные средства в пользу Украины и ее киберзащиты в рамках созданной 9 странами ІТ-коалиции уже внесли, кроме Дании, Эстония и Люксембург.

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Министерство обороны Дании объявили, что делают вклад в укрепление киберзащиты и обороны ВСУ и Министерства обороны Украины в сумме 91 миллионов датских крон, или 13,3 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства страны.

При этом в заявлении Минобороны Дании подчеркнуто, что эти средства выделены под эгидой возглавляемой Эстонией и Люксембургом ІТ-коалиции для Украины.

"Это пожертвование является важным вкладом в долгосрочную поддержку укрепления киберзащиты Украины. С начала вторжения Дания сделала значительный вклад в украинскую освободительную борьбу, это также касается и киберпространства. Поэтому так естественно, что мы вносим свой вклад в поддержку Украины в той области, где мы уже действуем", — сказал министр обороны Трольс Лунд Пульсен.

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В заявлении указано, что кибератаки стали неотъемлемой частью войны России в Украине, где Москва пытается ослабить с помощью кибератак способность Киева защитить себя. Поэтому Дания и другие члены ІТ-коалиции во вторник, 23 января, подписали соглашение о сотрудничестве в связи с заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Кроме Дании, в коалиции участвуют Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Сейчас финансовые пожертвования в пользу коалиции внесли Дания, Эстония и Люксембург.

Дания — для Украины

Копенгаген уже предоставил украинской стороне после широкомасштабного вторжения России оборонную помощь на сумму около 2,8 миллиарда евро.

Кроме того, правительство Дании передало Украине также гуманитарную помощь на 378 миллионов евро.

В конце 2023 года правительство Дании решило предоставить Украине новый пакет поддержки общей суммой 1 миллиард евро.

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Министерство обороны Дании сообщает, что первые шесть украинских пилотов могут быть готовы к боевым полетам на F-16 к весне. Ранее в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов и Дании.

В октябре 2023 года министр обороны Дании выразил надежду отправить первую партию истребителей F-16 весной 2024 года.