Знищили ворожу "Планету": українські хакери зламали важливий стратегічний об'єкт РФ

За даними воєнної розвідки, кібератака пошкодила 280 серверів і 200 мільйонів гігабайтів даних, унаслідок чого паралізовано роботу суперкомп'ютерів, які надавали дані для планування військових операцій.

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Українські хакери з групи "BO Team" здійснили масштабну кібератаку на далекосхідну філію НДЦ космічної гідрометеорології "Планета". Унаслідок атаки було знищено 280 серверів, на яких зберігалися близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайтів) даних. Про це в середу, 24 січня, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

За даними воєнної розвідки, цей центр є одним із найбільших у Росії й займається прийманням та обробкою даних із супутників. Його продукція використовується більш ніж 50 державними суб'єктами, зокрема Міністерством оборони, Генеральним штабом і службами МНС Росії.

Фото: пресслужба ГУР Міноборони Фото: пресслужба ГУР Міноборони Фото: пресслужба ГУР Міноборони

У ГУР зазначають, що знищення бази даних центру "Планета" завдасть серйозної шкоди російським військовим. Без цих даних російські війська будуть позбавлені можливості ефективно планувати свої дії та прогнозувати погоду.

Наслідки атаки:

Втрачено метео- і супутникові дані, які використовувалися Міністерством оборони та МНС Росії для планування операцій і ведення бойових дій.

Паралізовано роботу суперкомп'ютерів, які використовувалися для обробки даних із супутників.

Пошкоджено системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

Повністю відрізана від мережі російська станція в Арктиці на острові "Більшовик", яка виконує важливі завдання у військовій сфері.

"Робота суперкомп'ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, — паралізована і не підлягає відновленню в повному обсязі. Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти Росії повторно отримати такий софт фактично неможливо", — пояснили в ГУР.

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Крім того, разом зі сховищами даних, серверами та комп'ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування та зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

"Загалом десятки стратегічних компаній РФ, які працюють на "оборонку" та відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів", — додали в ГУР.

Нагадаємо, 9 січня угруповання Blackjack проникло на сервери оператора інтернет-телебачення М9ком. Тоді знищили 20 терабайтів інформації й залишили без телебачення жителів Москви та Московської області.

Нагадаємо також, що в СБУ раніше говорили, що зловмисники, які влаштували глобальний збій у роботі українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", мали доступ до його системи щонайменше з травня минулого року.