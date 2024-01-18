Хакери дістались до документів на 500 військових об'єктів Міноборони РФ, — джерела Фокусу

Міноборони РФ планує збудувати майданчик для роботи зенітно-ракетного підрозділу. Завдяки українським хакерам, росіяни втратили інформацію, потрібну для виконання будівельних робіт.

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Хакерське угрупування Blackjack проникло на сервери російської компанії, яка будує об'єкти військового призначення для Міноборони РФ. Кіберфахівці дістались до планів будівництва майданчиків для зенітно-ракетних комплексів, складів боєприпасів, казарм, дослідницьких лабораторій тощо. Після отримання 1,2 ТБ інформації дані на серверах знищили. Про деталі роботи українських хакерів розповіли власні джерела видання Фокус у правоохоронних органах.

Джерела Фокусу повідомили, що хакери проникли на сервери компанії Федерального державного унітарного підприємства (ФДУП) "Головного військово-будівельного управління зі спеціальних об'єктів" (ФГУП "Главное военно-строительно управление по специальным обьектам" — рос.). З серверів завантажили 1,2 ТБ даних — це 500 паспортів та іншої проєктно-технічної документації для об'єктів військового призначення, якими ця компанія займалась на замовлення Міноборони РФ.

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Кіберфахівці дістались до документації на будівництво майданчиків для зенітно-ракетних комплексів, арсеналів, штабів, казарм. Місцерозташування — на тимчасово окупованій частині України та на території РФ, розповіли співрозмовники видання.

На світлинах, які є у розпорядженні Фокусу, можна побачити деякі деталі документів, які отримали хакери. Серед іншого — фрагмент презентації про виконання ремонтних робіт у військовому містечку №26 на околиці Москви. Зокрема, компанія займається ремонтом будівель, де будуть розміщуватись "органи воєнного управління систем перспективних воєнних досліджень та розробок".

Крім того, є лист від генерального директора Н.А. Волкова командувачу 1 армії протиповітряної оборони К.А. Огієнко. Тема листування — початок робіт на майданчику у населеному пункті Мар'їнка у Сонячногірському районі Московської області. На майданчику будуть встановлювати зенітно-ракетний підрозділ, свідчить текст листа.

Крім листа, є навіть план майданчика у Мар'їнці — на плані позначені усі об'єкти, розташовані неподалік від місця будівництва.

Після того, як хакери заволоділи інформацією, вони зробили так, щоб працівники більше її не мали — усі дані на семи серверах знищили, розповіло джерело Фокусу. Крім того, зашифрували дані на 170 комп'ютерах співробітників.

"Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті", — заявив співрозмовник журналістів.

Хакери проти РФ — деталі

Зазначимо, хакерське угрупування Blackjack раніше розповідало про інші спецоперації у РФ. 20 грудня кіберфахівці проникли на сервери "Росводоканалу" і зашифрували дані на комп'ютерах 6 тис. працівників. Також спершу скопіювали, а потім знищили 50 ТБ інформації. Журналісти Liga.net повідомили, що хакери могли діяти за підтримки фахівців СБУ і подібні дії були помстою за атаки росіян на сервери компанії "Київстар".

9 січня угрупування Blackjack проникло на сервери оператора інтернет-телебачення М9ком. Тоді знищили 20 терабайтів інформації і залишили без телебачення жителів Москви та Московської області.

Нагадуємо, у грудня 2023 року сталось падіння мережі мобільного оператора "Київстар". Російські хакери взяли на себе відповідальність за напад — заявляли, що знищили дані на усіх серверах. Втім, за тиждень компанія відновила роботу усіх сервісів — і мобільного зв'язку, і Інтернет.