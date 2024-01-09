Помста за "Київстар": хакери з України вимкнули інтернет і телебачення в частині Москви (фото)
Кіберфахівці з угруповання Blackjack виклали у відкритий доступ дані з поштового сервера і клієнтських баз компанії. Атака на московський інтернет-провайдер була лише розминкою перед майбутнім серйозним зломом, обіцяють хакери.
Хакери з угруповання Blackjack, імовірно пов'язані з СБУ, зламали московський інтернет-провайдер М9ком і знесли його сервери. Про це Фокусу повідомили джерела, знайомі з ситуацією.
Кіберфахівці видалили 20 терабайт даних: офіційний сайт компанії, сайти філій, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту та інше. Завдяки вдалій спробі злому частина жителів Москви залишилася без інтернету і телебачення.
Крім цього, фахівці з Blackjack вивантажили понад 10 гігабайт даних з поштового сервера і клієнтських баз компанії у відкритий доступ для всіх охочих. Дані доступні за посиланням через браузер Tor.
Хакери кажуть, що атака провайдера М9ком — це розминка перед реальним зломом і серйозною помстою за "Київстар".
Після кібератаки москвичі писали оператору М9ком листи з питанням, чому не працює інтернет і як довго будуть відновлювати проблему. Компанія відповіла, що точних термінів завершення вирішення проблеми ніхто дати не може.
Сотні терабайт ресурсів. Що відомо про провайдера М9ком?
Російську мережу інтернет і ТБ-провайдерів М9ком створили в березні 2001 року, щоб об'єднати комп'ютери мешканців і організацій району "Аеропорт-Сокол" Північного адміністративного округу Москви в єдиний інформаційний простір.
Абонентам мережі доступно понад 1000 файлових та ігрових серверів, web-ресурсів, форумів і чатів різних тематик. Загальний обсяг ресурсів — сотні терабайт.
Російські ЗМІ не повідомляли про кібератаку на провайдер М9ком, сайт компанії до моменту написання новини відкривався через VPN-сервіси.
Нагадаємо, Служба безпеки України нещодавно допомогла мобільному оператору "Київстар" відбити нові атаки хакерів. Мета нападу була в тому, щоб максимально надовго залишити людей без зв'язку.
У СБУ раніше говорили, що зловмисники, які влаштували глобальний збій у роботі українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", мали доступ до його системи щонайменше з травня минулого року.