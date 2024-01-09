Помста за "Київстар": хакери з України вимкнули інтернет і телебачення в частині Москви (фото)

Кіберфахівці з угруповання Blackjack виклали у відкритий доступ дані з поштового сервера і клієнтських баз компанії. Атака на московський інтернет-провайдер була лише розминкою перед майбутнім серйозним зломом, обіцяють хакери.

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Хакери з угруповання Blackjack, імовірно пов'язані з СБУ, зламали московський інтернет-провайдер М9ком і знесли його сервери. Про це Фокусу повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Кіберфахівці видалили 20 терабайт даних: офіційний сайт компанії, сайти філій, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту та інше. Завдяки вдалій спробі злому частина жителів Москви залишилася без інтернету і телебачення.

Крім цього, фахівці з Blackjack вивантажили понад 10 гігабайт даних з поштового сервера і клієнтських баз компанії у відкритий доступ для всіх охочих. Дані доступні за посиланням через браузер Tor.

Хакери кажуть, що атака провайдера М9ком — це розминка перед реальним зломом і серйозною помстою за "Київстар".

Після кібератаки москвичі писали оператору М9ком листи з питанням, чому не працює інтернет і як довго будуть відновлювати проблему. Компанія відповіла, що точних термінів завершення вирішення проблеми ніхто дати не може.

Російські ЗМІ не повідомляли про кібератаку на провайдер М9ком

Сотні терабайт ресурсів. Що відомо про провайдера М9ком?

Російську мережу інтернет і ТБ-провайдерів М9ком створили в березні 2001 року, щоб об'єднати комп'ютери мешканців і організацій району "Аеропорт-Сокол" Північного адміністративного округу Москви в єдиний інформаційний простір.

Абонентам мережі доступно понад 1000 файлових та ігрових серверів, web-ресурсів, форумів і чатів різних тематик. Загальний обсяг ресурсів — сотні терабайт.

Російські ЗМІ не повідомляли про кібератаку на провайдер М9ком, сайт компанії до моменту написання новини відкривався через VPN-сервіси.

Нагадаємо, Служба безпеки України нещодавно допомогла мобільному оператору "Київстар" відбити нові атаки хакерів. Мета нападу була в тому, щоб максимально надовго залишити людей без зв'язку.

У СБУ раніше говорили, що зловмисники, які влаштували глобальний збій у роботі українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", мали доступ до його системи щонайменше з травня минулого року.