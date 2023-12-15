"Усунули проблеми": мобільний інтернет від "Київстар" запрацював, але поки не всюди

У компанії уточнили, що зараз понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території працюють.

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Фахівці мобільного оператора "Київстар" частково відновили роботу мобільного інтернету 4G після атаки хакерів. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці оператора у Facebook у п'ятницю, 15 грудня.

Оператор продовжує усувати наслідки кібератаки, однак станом на 12:30 йому вдалося відновити роботу 95% базових станцій по всій Україні, завдяки чому мобільний Інтернет запрацював, але поки що лише в деяких областях України. Послуги з передачі даних поки що діють не на повну силу.

"Підключення все ще триває. З огляду на небезпеку, ми поки не можемо повідомляти про точні локації. Але якщо у вас світиться позначка 4G або LTE поруч із написом Kyivstar — це воно", — написала пресслужба "Київстар".

Компанія уточнила, що за останню добу змогла відновити послугу міжнародного голосового роумінгу, усунути проблему з обривами дзвінків, практично на сто відсотків відновити домашній інтернет і зміцнити мобільний зв'язок у Києві.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що для повного відновлення мобільного зв'язку в Україні потрібні тижні. Глава компанії Олександр Комаров заявив, що вже до кінця тижня "Київстар" відновить основні сервіси, а саме мобільний інтернет, SMS-повідомлення та голосову пошту.

А кількома днями раніше ми писали про те, що хакери зламали "Київстар" за допомогою облікового запису співробітника. За словами гендиректора компанії Олександра Комарова, питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно приводять російські ракети".