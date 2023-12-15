"Устранили проблемы": мобильный интернет от "Киевстар" заработал, но пока не везде

В компании уточнили, что сейчас более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории работают.

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Специалисты мобильного оператора "Киевстар" частично восстановили работу мобильного интернета 4G после атаки хакеров. Информация об этом появилась на официальной странице оператора в Facebook в пятницу, 15 декабря.

Оператор продолжает устранять последствия кибератаки, однако по состоянию на 12:30 ему удалось восстановить работу 95% базовых станций по всей Украине, благодаря чему мобильный Интернет заработал, но пока только в некоторых областях Украины. Услуги по передаче данных пока еще действуют не в полную силу.

"Подключение все еще продолжается. Учитывая опасность, мы пока не можем сообщать о точных локациях. Но если у вас светится отметка 4G или LTE рядом с надписью Kyivstar – это оно", — написала пресс-служба "Киевстар".

Компания уточнила, что за последние сутки смогла восстановить услугу международного голосового роуминга, устранить проблему с обрывами звонков, практически на сто процентов восстановить домашний интернет и укрепить мобильную связь в Киеве.

Напомним, 14 декабря стало известно, что для полного восстановления мобильной связи в Украине нужны недели. Глава компании Александ Комаров заявил, что уже к концу недели "Киевстар" восстановит основные сервисы, а именно мобильный интернет, SMS-сообщение и голосовую почту.

А несколькими днями ранее мы писали о том, что хакеры взломали "Киевстар" при помощи учетной записи сотрудника. По словам гендиректора компании Александра Комарова, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, "условно приводящие российские ракеты".