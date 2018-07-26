Киевстар проиграл дело о посекундной тарификации

Хозяйственный суд города Киева отказал мобильному оператору Киевстар в иске к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ), который оштрафовал его на 21 млн грн за нарушение принципов тарификации звонков.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен в комментарии Liga.net.

Суд счел, что комитет справедливо оштрафовал оператора на 21 млн грн за нарушение принципов тарификации звонков.

"Киевстар хотел чтобы суд признал недействительным решение АМКУ в полном объеме. Но в иске было отказано", - отметила она.

Отмечается, что АМКУ еще 14 декабря 2017 года принял решение оштрафовать Киевстар на 21 млн грн.

"Оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использовал три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация "посекундная". По факту это утверждение ложное - стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора", - заявляли тогда в АМКУ.

Киевстар обратился в суд и в начале марта было открыто дело. Невыполнение выплаты штрафа приводит к начислению пени в размере 1,5% за каждый день просрочки у от суммы штрафа. (или 319, 6 тыс грн. в день) Суд распорядился заморозить санкцию до решения суда по сути спора.

В пресс-службе Киевстар отметили, что учли рекомендации АМКУ и своевременно приняли меры, чтобы сделать коммуникацию более понятной для клиентов.

"В то же время с целью подтверждения правомерности решения АМКУ Киевстар обратился в суд с соответствующим иском. Решение о дальнейшем обжаловании будет принято компанией после получения полного текста решения суда", - отметили в компании.

Аналогичное судебное разбирательство происходит сейчас и между АМКУ и lifecell. В сентябре 2017 года комитет оштрафовал оператора на 19 млн грн.

Напомним, АМКУ проверяет отели, которые "нарисовали" себе звезды.