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Главная » Деньги » ЕС хочет больше покупать американского газа, - Трамп

ЕС хочет больше покупать американского газа, - Трамп

ЕС хочет больше покупать американского газа, - Трамп
Фото c сайта RT

Евросоюз и США будут работать над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров

26.07.18 155
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Соединенные Штаты и Евросоюз будут работать над обнулением пошлин и субсидий по промышленным товарам, не относящимся к автомобилестроению.

 

Об этом сообщает Reuters.

Эти меры позволят избежать торговой войны и "запустят новую фазу в отношениях", сообщил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Мы также будем работать над сокращением торговых барьеров и расширением торговли в сферах предоставления услуг, химической, фармацевтической и медицинской продукции, а также импорта из США соевых бобов",— сказал Трамп (цитата по ТАСС). Он уточнил, что Евросоюз собирается почти сразу закупить у США "большой объем соевых бобов". Также, по словам президента США, ЕС хочет покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ). Он отметил, что это позволит Европе "диверсифицировать источники поставок".

Дональд Трамп сообщил, что было решено совместно работать над реформой Всемирной торговой организации. «Мы совместно друг с другом и партнерами-единомышленниками будем работать над реформированием ВТО и по решению проблемы нечестных действий»,— сказал он.

В свою очередь, глава ЕК Жан-Клод Юнкер после переговоров рассказал, что США и ЕС обязались воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения переговоров и договорились "дать переоценку пошлинам на сталь и алюминий. Пошлины не защищают национальную безопасность, они только будут подрывать экономическую безопасность",— подчеркнул Юнкер. Вопрос пошлин будет обсуждаться в рамках совместной рабочей группы ЕС и США.

В совместном заявлении подчеркивается, что достигнутые в ходе встречи торговые договоренности "откроют рынки для фермеров и рабочих, увеличат инвестиции и приведут к большему процветанию как в США, так и в ЕС. Это также сделает торговлю более справедливой",— говорится в документе, распространенном Еврокомиссией.

Отметим, в 2018 году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из других стран. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. В июне президент США Дональд Трамп заявил, что 20-процентной пошлиной могут быть обложены автомобили из Евросоюза.

Напомним, Фокус разбирался, удастся ли США и ЕС сохранить крепкую дружбу.

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