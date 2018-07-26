ЕС хочет больше покупать американского газа, - Трамп

Соединенные Штаты и Евросоюз будут работать над обнулением пошлин и субсидий по промышленным товарам, не относящимся к автомобилестроению.
Об этом сообщает Reuters.
Эти меры позволят избежать торговой войны и "запустят новую фазу в отношениях", сообщил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
"Мы также будем работать над сокращением торговых барьеров и расширением торговли в сферах предоставления услуг, химической, фармацевтической и медицинской продукции, а также импорта из США соевых бобов",— сказал Трамп (цитата по ТАСС). Он уточнил, что Евросоюз собирается почти сразу закупить у США "большой объем соевых бобов". Также, по словам президента США, ЕС хочет покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ). Он отметил, что это позволит Европе "диверсифицировать источники поставок".
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Дональд Трамп сообщил, что было решено совместно работать над реформой Всемирной торговой организации. «Мы совместно друг с другом и партнерами-единомышленниками будем работать над реформированием ВТО и по решению проблемы нечестных действий»,— сказал он.
В свою очередь, глава ЕК Жан-Клод Юнкер после переговоров рассказал, что США и ЕС обязались воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения переговоров и договорились "дать переоценку пошлинам на сталь и алюминий. Пошлины не защищают национальную безопасность, они только будут подрывать экономическую безопасность",— подчеркнул Юнкер. Вопрос пошлин будет обсуждаться в рамках совместной рабочей группы ЕС и США.
В совместном заявлении подчеркивается, что достигнутые в ходе встречи торговые договоренности "откроют рынки для фермеров и рабочих, увеличат инвестиции и приведут к большему процветанию как в США, так и в ЕС. Это также сделает торговлю более справедливой",— говорится в документе, распространенном Еврокомиссией.
Отметим, в 2018 году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из других стран. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. В июне президент США Дональд Трамп заявил, что 20-процентной пошлиной могут быть обложены автомобили из Евросоюза.
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